Aktif Bank’ın güçlü yapısını; köklü sermaye piyasası deneyimi ve dijital dönüşüm vizyonuyla birleştiren Aktif Yatırım Menkul Değerler, yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasalara kolay ve hızlı erişimini hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geniş yetkili aracı kurum faaliyet izni verilen Aktif Yatırım Menkul Değerler; emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı ve sınırlı saklama alanlarında hizmet sunuyor. Aktif Yatırım ayrıca, N Kolay dijital evreninin mevcutta sunduğu öncü ve kullanıcı dostu yatırım ürünleri yelpazesini zenginleştirerek bu alanda da müşterilere en avantajlı işlem platformunu sunmayı hedefliyor.

Fatin Kerem Seven’in Genel Müdür olarak görev alacağı Aktif Yatırım Menkul Değerler; deneyimli satış kadrosu, uzman araştırma ekibi ve yatırımcı odaklı yaklaşımıyla konumlanıyor.