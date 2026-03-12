Jeopolitik Riskler ve Enerji Maliyetleri Takipte

Ocak ayında gerçekleştirilen 100 baz puanlık indirimin ardından gelen bu sabit tutma kararı, "temkinli duruşun" devamı olarak yorumlanıyor. Karar metninde, özellikle ABD-İsrail-İran hattında tırmanan jeopolitik gerilimin küresel risk iştahını baskıladığı ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme yarattığı vurgulandı.

TCMB, bu dışsal şokların enflasyon görünümü üzerindeki olası tahribatını sınırlamak amacıyla para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği sinyalini verdi.

Maliye Politikası ile Eşgüdüm: Eşel Mobil Vurgusu

Kurul, enflasyonla mücadelede sadece para politikasının değil, maliye politikasının da desteğine dikkat çekti. Bu kapsamda, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan enflasyona yansımasını engellemek adına devreye alınan eşel mobil sistemi, eşgüdümlü tedbirlerin en somut örneği olarak kararda yer buldu.

Karar Metnindeki Kritik Değişiklik: "Kalıcılık" Vurgusu

Analistler, önceki metne göre en dikkat çekici değişikliğin enflasyondaki bozulmaya dair yapılan tanımlama olduğunu belirtiyor. Yeni metinde, enflasyon görünümünde "belirgin ve kalıcı" bir bozulma gözlenmesi durumunda para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılabileceği ifade edildi. Bu ekleme, Merkez Bankası’nın veri odaklı ve proaktif kalacağının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Piyasa Tepkisi: Borsa İstanbul Pozitif Ayrıştı

Belirsizliğin azalması ve Merkez Bankası’nın enflasyon konusundaki kararlı tutumu sermaye piyasalarında karşılık buldu. Karar sonrası BIST 100 endeksi günü %1,58 yükselişle kapatırken, piyasa oyuncularının ekonomi yönetimi ile TCMB arasındaki koordinasyona güven tazelediği gözlendi.

Sonuç olarak TCMB, mevcut faiz oranlarıyla enflasyondaki düşüş sürecini izlemeye alırken, küresel risklere karşı "tetikteyiz" mesajı verdi diyebiliriz.