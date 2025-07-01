Satış süreci, "kapalı teklif isteme" ve "açık artırma" yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, tekliflerini 29 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.30’a kadar TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’na elden teslim edecek.

İhale ise 30 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da TMSF merkezinde yapılacak. İlk olarak kapalı zarflardaki teklifler açılacak, ardından açık artırma bölümüne geçilerek nihai alıcı belirlenecek.

İstikbal markasının bu satış süreci, Türkiye mobilya sektörünün geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. TMSF, satışın ardından elde edilecek gelirin kamuya kazandırılacağını ve şeffaflık ilkesinden ödün verilmeden sürecin yürütüleceğini vurguladı.