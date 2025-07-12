Türk kullanıcıları için tasarlanan TIGGO8 PRO MAX, 7 kişilik bir aile veya kalabalık arkadaş gezilerinde mükemmel ve geniş kabiniyle gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor. Üçüncü sırada seyahat eden yetişkinler bile bolca baş ve diz mesafesinin keyfini çıkarıyor ve böylece uzun soluklu yolculuklar bile olması gerektiği kadar rahatlatıcı hale geliyor. Chery TIGGO8 PRO MAX'in tek dokunuşla katlanarak anında 1.510 litrelik devasa bir bagaj alanı yaratan üçüncü sıra koltukları bulunuyor. Ayrıca model, eşyaları düzenli tutmayı sağlayan 36 adet stratejik olarak yerleştirilmiş saklama alanıyla mükemmel bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte TIGGO8 PRO MAX'in çift bölgeli klima kontrolü, her bir yolcunun sıcaklığı ayarlamasına olanak sağlıyor. Tüm yolcuların seyahat gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan TIGGO8 PRO MAX, her seyahati güzel bir anıya dönüştürüyor.

Türkiye'de gerçekleştirilen yaz yolculukları keyifli manzaraları da beraberinde getiriyor. 7 kişilik geniş hacimli SUV model, uzun yaz yolculuklarındaki tüm zorlukların üstesinden geliyor. Hem yolcuların hayallerini hem de bagajları taşırken herkesin güvenliğini sağlıyor. Gelişmiş güvenlik sistemleri ve teknolojileri ile TIGGO8 PRO MAX, sorunsuz ve endişesiz bir sürüş sağlıyor.

Kalabalık geziler için çok yönlü iç mekan

Çok fazla bagaj, sıkışık bir ortam ve dağınık depolama alanları bir seyahati hızla stresli hale getirebiliyor. Yine bu noktada TIGGO8 PRO MAX, çok yönlü 5+2 oturma düzeniyle bu zorluğun üstesinden geliyor. Yedi kişilik bir aile veya kalabalık arkadaş gezilerinde mükemmel ve geniş kabiniyle gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor. Üçüncü sırada seyahat eden yetişkinler bile bolca baş ve diz mesafesinin keyfini çıkarıyor ve böylece uzun soluklu yolculuklar bile olması gerektiği kadar rahatlatıcı hale geliyor.

Chery TIGGO8 PRO MAX'in tek dokunuşla katlanarak anında 1.510 litrelik devasa bir bagaj alanı yaratan üçüncü sıra koltuklarında yatıyor. Bu alana ister 20 inçlik bir valiz, ister çocuk oyuncakları, katlanabilir kamp malzemeleri veya benzersiz bir yerel hediyelik eşya olsun, her şey zahmetsizce sığıyor.

Kaliteye önem veren Türk kullanıcılar için TIGGO8 PRO MAX, eşyaları düzenli tutmayı sağlayan 36 adet stratejik olarak yerleştirilmiş saklama alanıyla mükemmel bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Serin ve stressiz bir yaz yolculuğu için akıllı güvenlik ve temiz hava sağlıyor

Türkiye'nin kavurucu yaz güneşi, araçların sağlığı ve uzun mesafe performansı açısından zorluk yaratıyor. TIGGO8 PRO MAX, kapsamlı güvenlik önlemleriyle bu zorluğun da üstesinden geliyor. Tıbbi sınıf CN95 hava filtresi ve AQS hava kalitesi kontrol sistemiyle donatılan hava temizleme sistemi, toz ve polenleri etkili bir şekilde filtreliyor.

Türkiye'de yaz demek tutku, macera ve en önemlisi aile ile geçirilen değerli anlar demek. TIGGO8 PRO MAX, 19 adet gelişmiş ADAS özelliği ile donatılmış durumda. Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Konumlandırma Asistanı, sürücü yorgunluğunu azaltmak üzere sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Aktif Acil Durum Freni çarpışma risklerini proaktif bir şekilde algılarken, Otomatik Farlar, geceleri yetersiz aydınlatılmış kırsal yollarda optimum görüş sağlayarak yolculuk boyunca güvenlik ve konfor sağlıyor. Her ailenin seyahat gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan TIGGO8 PRO MAX, her seyahati güzel bir anıya dönüştürüyor.