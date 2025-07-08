Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte, üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ilişkilerde taraflardan birinin diğerinin ticari faaliyetlerini bozacak nitelikteki eylemlerinin "haksız ticari uygulama" olarak tanımlandığı ve bu tür uygulamaların yasaklandığı hatırlatıldı.

Özellikle küçük süt üreticilerinin ve tedarikçilerinin ödeme gecikmeleri ve adil olmayan koşullarla karşı karşıya kaldığı yönünde gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçildiği belirtilen açıklamada, denetimlerin ardından 4 büyük şirketin haksız ticari uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu şirketlerin küçük üreticilerden çiğ süt alımında çeşitli haksızlıklara başvurduğunu belirleyerek, toplamda 58,3 milyon TL ceza kesildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Tarım ve gıda üreticilerimizin emeğinin korunması ve ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak her türlü adaletsiz uygulamanın önlenmesi amacıyla denetimlerimiz artarak sürecektir” denildi.