Bu kapsamda ülke genelinde kasap, restoran ve fırın işletmelerinde denetimler gerçekleştiren ekipler; ürün etiketleri, giriş-çıkış belgeleri ve faturaları inceleyerek fiyat artışlarının fahiş olup olmadığını değerlendirdi. Denetimlerde ayrıca ürün gramajları kontrol edilirken, restoranlarda menüde yer alan fiyatların kasa fiyatlarıyla uyumlu olup olmadığı da denetlendi.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, haksız fiyat artışı yapan işletmelere mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Bakanlık, vatandaşlara da karşılaştıkları usulsüzlükleri ilgili mercilere bildirmeleri çağrısında bulundu.