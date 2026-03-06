Volvo Trucks’ın “Dealer Operating Standards-Yetkili Servis Standartları” ve “Lean Management-Yalın Yönetim” programları doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde Marubeni Dağıtım ve Servis’in Volvo Trucks Hadımköy Servisi; 5S, günlük yönetim toplantıları, sürekli iyileştirme kültürü ve operasyonel disiplin alanlarında gösterdiği performansla, “Bronz Sertifika” alarak önemli bir başarıya imza attı.

Volvo Trucks Orta Doğu ve Türkiye bölgesi kapsamındaki sertifikasyon çalışmaları, “Volvo Trucks Operasyonel Mükemmellik Programı” çerçevesinde yürütülüyor. Bu süreçte İstanbul Hadımköy’ün yanı sıra Ankara, Mersin, İzmir ve Kayseri servislerinde de “Bronz Seviye” uygulamaları başlatıldı.

Marubeni Dağıtım ve Servis Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Ülke Müdürü Tolunay Kartaloğlu; “Volvo Trucks Türkiye olarak müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve verimliliği sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Hadımköy servisimizin elde ettiği bu başarı, yalnızca bir sertifika değil; aynı zamanda ekibimizin özverisi, disiplinli çalışması ve sürekli iyileştirme kültürünü sahiplenmesinin bir sonucudur” dedi.

Sertifikasyon süreci kapsamında Volvo Trucks ekipleri, yalınlık uygulamaları, 5S standardizasyonu ve günlük yönetim süreçlerine yönelik eğitim ve değerlendirmelerden geçti. Süreç boyunca gösterilen yüksek performans, Hadımköy Servisi’nin küresel Volvo Trucks standartlarıyla tam uyum içinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu başarıyla birlikte Volvo Trucks Hadımköy Servisi, Volvo Trucks’ın dünya genelinde uyguladığı kalite ve operasyonel mükemmellik standartlarını karşılayan bir servis merkezi olarak tescillendi.