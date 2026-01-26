Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan düştüğünü belirtti.

Hanehalkı enflasyon beklentilerinin birçok ülkede gerçekleşen enflasyonun ve eğilimlerin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Şimşek, bunun Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını ifade etti. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 23,2 seviyesinde olduğunu aktaran Şimşek, bu oranın hedefin üzerinde olmakla birlikte mevcut enflasyon düzeyine göre belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini vurguladı.

Ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonda artış yaşanabileceğini kaydeden Şimşek, yıl genelinde dezenflasyon sürecinde kaydedilecek ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşmesini beklediklerini belirtti. Bu iyileşmenin fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltarak enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlayacağını ifade eden Şimşek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.