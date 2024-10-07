Ticaret Bakanlığı, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde muhtemel fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı azami şekilde denetimlerine devam ediyor.



Edinilen bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kurulu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yıl ise ilk 9 ayda yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Bakanlığı iç ticaret birimleri tarafından 340 bin 485 işletme denetlendi. Bunlardan 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı. Benzer şekilde, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uyguladı.



Diğer taraftan bakanlıkça son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikâyetler doğrultusunda yapılan denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine bakanlık tarafından denetimler yoğunlaştırılarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımlar atılıyor.

Piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşların mağdur olmasını engellemek amacıyla temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle inceleyen Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle vatandaşın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırdı.

100 bin ila 1 milyon arasında idari para cezası uygulanıyor

Bakanlık, fahiş fiyat artışı ile mücadele çerçevesinde 81 ilde günlük rutin denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendiriliyor ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin ila 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanıyor.