Açıklamaya göre, sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimleri sayesinde firmaların önceki işlemleri detaylı bir şekilde incelendi. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) ile dış ticaret yapan firmaların son üç yılındaki gümrük işlemleri analiz edilerek, riskli firmalar otomatik olarak belirleniyor ve denetim altına alınıyor. Ayrıca, yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla, 18 bölge müdürlüğünde yapılan ikincil kontrol denetimleriyle gümrük beyannameleri sürekli olarak taranıyor.

2025 yılı ilk üç ayında, Sonradan Kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon TL, İkincil Kontrol kapsamında ise 2 bin 578 firma tarafından tescil edilen 3 bin 826 beyanname için yaklaşık 2,3 milyar TL olmak üzere toplamda 2,9 milyar TL'lik ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 218 oranında bir artış gösterdi.

Bakanlık, riskli firmalar ve şüpheli işlemleri tespit ederek, vergi gelirlerinin korunmasını ve usulsüz işlemlere karşı caydırıcı bir rol üstlenmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Haksız kazanç elde eden firmalara yönelik yaptırımların uygulanarak, devletin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edileceği ifade edildi.