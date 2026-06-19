Ziyarette Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkiler, havacılık sektöründeki iş birliği potansiyeli ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Bakan Bryant ve beraberindeki heyeti Operasyon Kontrol Merkezi’nde ağırladı. Görüşmede, THY’nin Birleşik Krallık’taki faaliyetleri ve iki ülke arasındaki havacılık bağlantılarının gelişimi değerlendirildi.

1961 yılında Birleşik Krallık’a ilk ticari uçuşunu gerçekleştiren THY’nin bugün ülkede beş farklı noktaya sefer düzenlediği hatırlatılırken, şirketin operasyonel kapasitesi ve teknik altyapısı hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında Rolls-Royce motorlu Airbus A350 uçağı da incelendi. Turkish Technic bünyesinde kurulması planlanan Rolls-Royce yetkili motor bakım merkezi projesinin, Türkiye’yi küresel havacılık bakım ekosisteminde daha güçlü bir konuma taşıyacağı ifade edildi.

Taraflar, havacılık, teknoloji ve yatırım alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi ve ortak projelerin artırılması konusunda görüş birliğine vardı.