Polifarma, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025” listesinde geçen yıla göre 26 basamak birden yükselerek 286’ncı sırada yer aldı. Aynı zamanda bulunduğu ilaç sektöründeki yükselişini sürdüren Polifarma; yerli ilaç sanayisindeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Yıllık yaklaşık 500 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahip olan ve ürünlerini 55 ülkeye ihraç eden şirket, Ar-Ge ve yerli etkin madde üretimine yönelik yatırımlarıyla hem Türkiye’deki hem de global pazardaki konumunu her geçen gün güçlendiriyor. 2025 yılında 9,5 milyar TL’nin üzerinde üretimden satış gerçekleştiren şirket, 9,7 milyar TL’nin üzerindeki net satışla, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı listede yükselişini sürdürdü.

55 ülkeye ihracat yapıyor

Tekirdağ Ergene’de yaklaşık 62 bin metrekare alan üzerine kurulu üretim tesislerinde faaliyet gösteren Polifarma; ilaç, serum, parenteral beslenme solüsyonları, tıbbi cihaz ve veteriner ürünleri dahil farklı alanlarda yıllık yaklaşık 500 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Şirket, ürünlerini 55 ülkeye ihraç ederken, 47 ülkede ruhsatlı ürün portföyüyle küresel pazarlardaki varlığını da güçlendiriyor.

Yüzde yüz yerli sermaye

40 yıllık tecrübesi, yüksek üretim kapasitesi, Ar-Ge yetkinliği ve sürdürülebilir büyüme vizyonu sayesinde 2025 yılında da listede yükselerek yer alan Polifarma; gerçekleştirdiği yatırımlarla ilaçta yerli üretimin artırılması ve yüksek katma değerli teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan ve Ar-Ge harcamasını en fazla artıran firmaları arasında yer alan Polifarma’nın, 2025 yılında faaliyete geçirdiği PolAr-Ge merkezi, ilaç etkin madde geliştirme ve üretimi alanında Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Bu merkezde etkin madde sentezinden bitmiş ürün geliştirmeye kadar uzanan entegre bir yapıya sahip olan Polifarma, özellikle nadir hastalıklar ve ileri teknoloji gerektiren tedavi alanlarına yönelik çalışmalar yürütüyor.