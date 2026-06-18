Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı şirketin sunduğu kapsamlı taahhütler doğrultusunda sonlandırdı. Kurulun kararıyla birlikte Coca-Cola'nın satış noktalarındaki uygulamalarında önemli değişikliklere gidilecek.

Karara göre Coca-Cola'ya ait soğutucuların yüzde 35'lik bölümü rakip içecek markalarının kullanımına açılacak. Market, büfe, kafe ve restoranlarda bulunan Coca-Cola dolaplarında rakip ürünler için ayrılan alanlar özel olarak işaretlenecek ve bu alanlarda Coca-Cola ürünleri bulundurulamayacak.

Rekabet Kurulu ayrıca soğutucu temininde uygulanan asgari satış şartlarını kaldırırken, bayilere yönelik prim ve performans sistemlerinde de değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Satış ekiplerinin değişken ücret uygulamaları sınırlandırılırken, bayilere sağlanan bazı finansal destekler de sonlandırılacak.

Yatırım destekleri konusunda da yeni kurallar getirildi. Coca-Cola'nın satış noktalarına sağladığı tente, tabela ve raf destekleri artık ürün alım şartına bağlanamayacak. Bu destekler rakip ürünlerin satışını engelleyecek şekilde kullanılamayacak.

İndirim ve promosyon uygulamalarında da rekabeti güçlendirecek düzenlemeler yapılırken, özellikle su ve soda kategorilerinde verilen bedelsiz ürün destekleri kaldırıldı.

Rekabet Kurulu, alınan taahhütlerin piyasadaki etkilerini izleyecek ve uygulamaları üç yıl sonra yeniden değerlendirecek. Kararın, alkolsüz içecek sektöründe rekabetin artırılması ve satış noktalarında tüketicilere daha fazla marka seçeneği sunulması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.