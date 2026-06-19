Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının müteahhit olduğu öğrenilirken, olayın arka planında ihale anlaşmazlıklarının bulunabileceği iddiaları gündeme geldi.

Maltepe'de evinin önünde eşini beklediği sırada kaçırılan Karaal, İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü operasyon sonucunda Tuzla'da atıl durumdaki bir depoda bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde kurtarılan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak olay nedeniyle travma yaşadığı belirtildi.

Soruşturmanın Odağında İhale İddiaları Var

Soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Karaal'ın yakın arkadaşının anlattıkları, olayın nedenine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı.

İddiaya göre, İBB'ye yönelik davalar sonrası kurum içinde daha fazla yetki sahibi olan Karaal, geçmiş dönemlerde yapılan bazı ihalelerle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldı. Özellikle Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından bazı müteahhitlerle anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

Arkadaşının ifadesine göre, daha önce ihale yoluyla iş yapan bazı kişilerin yeni süreçte iş alamamaları nedeniyle Karaal üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları iddia edildi.

Fidye Talebi İddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer detay ise fidye talebi oldu. İddiaya göre şüpheliler, olayın ardından Karaal'ın eşini telefonla arayarak para istedi. Bu gelişme, kaçırma olayının yalnızca ticari veya ihale kaynaklı bir anlaşmazlık mı yoksa maddi çıkar amacı da taşıyıp taşımadığı sorularını gündeme getirdi.

8 Şüpheli Gözaltında

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. İstanbul merkezli olarak Yalova ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma derinleştirilirken, Erhan Karaal'ın neden hedef alındığı ve kaçırılma olayının arkasındaki motivasyonun ne olduğu sorularına yanıt aranıyor. Yetkililer, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini belirtirken, gözler emniyet ve savcılık soruşturmasından çıkacak sonuçlara çevrildi.