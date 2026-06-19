Yılın ilk çeyreğinde yoğunlaşan halka arz takvimi, nisan ve mayıs aylarında hız kaybederken haziran ayında da sınırlı sayıda işlem öne çıktı. Piyasalarda son dönemde dikkat çeken tek yeni halka arz adayı ise BETA Enerji ve Teknoloji AŞ oldu.

Özellikle bazı halka arzlarda katılım sayılarının 1 milyonun üzerine çıkması, bireysel yatırımcı ilgisinin güçlü kaldığını ortaya koydu. EMPAE halka arzında 1,13 milyonun üzerinde katılımcı görülürken, birçok işlemde 800 bin ila 900 bin aralığında başvuru gerçekleşti.

Son halka arzlarda öne çıkan büyüklükler

2026 yılında gerçekleştirilen halka arzlar arasında en yüksek büyüklük 3,71 milyar TL ile AAGYO’da kaydedildi. Onu 3,14 milyar TL’lik büyüklüğüyle ATATR izledi. EKDMR ise 2,34 milyar TL seviyesindeki halka arzıyla dikkat çekti.

Katılımcı sayısı açısından ise MCARD (965 bin), AKHAN (959 bin) ve AAGYO (917 bin) gibi şirketler öne çıkan başvurular arasında yer aldı.

Halka arz sonrası getirilerde sert ayrışma

Halka arz sonrası performanslar incelendiğinde şirketler arasında belirgin bir ayrışma göze çarpıyor. En yüksek getiri %486 ile SVGYO hisselerinde gerçekleşti. Bu hisseyi %391 ile EMPAE takip ederken, BESTE %153 ve MCARD %125’lik yükselişlerle öne çıkan diğer hisseler oldu.

Bazı hisselerde ise performans daha sınırlı kalırken, AAGYO’nun halka arz fiyatına göre %-17 oranında gerilemesi dikkat çekti. Buna karşın EKDMR, LXGYO, GENKM, ATATR ve AKHAN gibi hisseler yatırımcısına %32 ile %57 arasında değişen kazançlar sağladı.

Halka arzlarda genel görünüm

Veriler, 2026 yılında halka arzların hem yüksek katılımcı tabanı çekmeye devam ettiğini hem de fiyat performansında ciddi farklılıklar oluştuğunu ortaya koyuyor. Yatırımcı ilgisinin güçlü kalmasına rağmen, arz sonrası getirilerdeki ayrışma seçici hareketin önemini artırıyor.