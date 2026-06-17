Savunma ve güvenlik teknolojileri, stratejik sistemler ve yüksek teknoloji alanındaki vizyoner yatırımlarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden MİA Teknoloji, küresel enerji paradigmasını değiştirecek devasa bir adım daha attı. Şirket, enerji arz güvenliği ve temiz enerji stratejilerinin geleceği olarak kabul edilen SMR (Küçük Modüler Reaktör) alanında, nükleer teknoloji dünyasının küresel devlerinden biriyle stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamada, iş birliği kapsamında, ülkemizin enerji politikaları doğrultusunda 100 MW kapasiteli SMR'lerin geliştirilmesi, yerli teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin yüzde 50 oranını aşacak şekilde sürece entegre edilmesi ve sürdürülebilir bir teknoloji ve üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor. Böylece Türkiye’nin, nükleer teknoloji alanında sadece tüketen değil, kendi ekosistemini üreten küresel bir aktör konumuna yükselmesi bekleniyor.

Anlaşma; mühendislik, tasarım, teknoloji transferi, yerlileştirme, üretim altyapısı, tedarik zinciri, üniversite-sanayi iş birlikleri ve özel sektör katılımını içeren kapsamlı bir iş birliği modelini öngörüyor. Söz konusu yapı içerisinde, Lider Sistem Teknolojileri A.Ş.'nin teknoloji geliştirme ve yerli kapasite inşası bakımından kilit bir rol üstlenmesi; Global X A.Ş. ve Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi alanında yetkin şirketlerin de uluslararası regülasyon uyum süreçlerinde kabiliyetleriyle katkı sunması planlanıyor.

Kesintisiz, temiz ve öngörülebilir 60 yıllık enerji altyapısı kurulacak

İmzalanan anlaşma çerçevesinde, ilk 4 yıl içinde teknoloji olgunluk seviyesinin TRL 7 (Sistemin operasyonel ortamda prototip gösterimi) seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Takip eden ikinci 4 yıllık dönemde ise seri üretim ve sahada uygulama aşamalarına geçilerek Türkiye’nin kesintisiz, temiz ve öngörülebilir 60 yıllık enerji altyapısı fiilen inşa edilmiş olacak.

KAP açıklamasında, bu stratejik iş birliği; enerji üretiminin yanı sıra yüksek teknolojiye dayalı sanayi kapasitesinin geliştirilmesi, nükleer teknoloji ekosisteminin oluşturulması, yerli mühendislik kabiliyetlerinin artırılması ve bölgesel ölçekte rekabetçi üretim altyapısının tesis edilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

"Yapay Zekâ ve Yeşil Hidrojen Çağının Enerji Altyapısını İnşa Ediyoruz"

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, stratejik iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünya; yapay zekâ modellerinin veri merkezlerini kuşattığı, enerji ihtiyacının katlandığı ve iklim krizinin kapıya dayandığı devasa bir dönüşümden geçiyor. SMR teknolojileri, küresel enerji dönüşümünün en stratejik bileşenleri arasına girmiş durumda. MİA Teknoloji olarak bu alana yaptığımız yatırım, sektörel bir tercihten öte, ülkemizin teknoloji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine duyduğumuz sorumluluğun önemli bir göstergesidir. İmzaladığımız bu stratejik iş birliği anlaşması; veri merkezlerimize 7/24 kesintisiz güç sağlamanın, yeşil hidrojen ekonomisinde Avrupa’nın lider oyuncusu olmanın ilk adımıdır. Bu adım, sadece bugünün enerji ihtiyacına değil, Türkiye’nin gelecek yüzyılına yapılan en büyük yüksek teknoloji yatırımıdır. Mühendislerimizin kabiliyeti ve yerli sanayimizin gücüyle, Türkiye'yi nükleer teknoloji liginde en üst sıraya taşıyacağız."