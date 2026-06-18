MİA Teknoloji iştiraki Tripy Mobility Teknoloji A.Ş., uluslararası büyüme stratejisi kapsamında önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Şirket, Azerbaycan'ın önde gelen mobilite operatörlerinden Apar Ride MMC ile kapsamlı bir iş birliği ve yazılım lisans sözleşmesi imzaladı. MİA Teknoloji'nin teknoloji ihracatı ve küresel büyüme vizyonunun önemli bir göstergesi olan anlaşma, aynı zamanda Türk mühendisliğiyle geliştirilen mobilite teknolojilerinin uluslararası pazarlarda değer üretme kapasitesi açısından da büyük önem taşıyor.

İmzalanan anlaşma kapsamında, Apar Ride MMC'nin operasyonel olarak ihtiyaç duyduğu tüm mobilite teknolojileri ve yazılım altyapıları Tripy tarafından sağlanacak. Sözleşme; yazılım lisans hizmetlerini, araç tedarik süreçlerini ve operasyonel hizmetleri kapsarken, taraflar arasındaki iş birliği 10 yıllık süreyi içeren uzun vadeli bir stratejik ortaklık niteliği taşıyor.

200 binden fazla üyesiyle Azerbaycan'ın en büyük mikro mobilite (bisiklet ve elektrik scooter paylaşım) operatörlerinden biri olan Apar Ride, geniş kullanıcı ağı ve şehir içi mobilite alanındaki güçlü operasyonel kabiliyetiyle bölgesel ölçekte sektörün öncü oyuncuları arasında yer alıyor.

Uluslararası büyüme yolculuğunda kritik eşik

Söz konusu iş birliği; Tripy’nin geliştirdiği teknoloji altyapısının uluslararası pazarlarda ölçeklenebilirliğini ve rekabet gücünü ortaya koyması açısından stratejik önem taşıyor. Anlaşmanın yalnızca Azerbaycan pazarıyla sınırlı kalmayarak; Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile daha geniş Asya coğrafyasında yeni büyüme fırsatlarının önünü açması bekleniyor.

Tripy’nin mobilite teknolojileri alanında geliştirdiği yazılım altyapısı, filo yönetimi çözümleri ve operasyonel kabiliyetlerin farklı pazarlarda uygulanabilirliğini göstermesi açısından şirketin küresel büyüme vizyonunda stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

10 milyon dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Taraflar arasında imzalanan stratejik iş birliği kapsamında; lisans gelirleri, araç tedariki, operasyonel hizmetler ve ilerleyen dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler dikkate alındığında toplam iş hacminin kısa vadede 10 milyon dolar seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Bu büyüme potansiyeli, Tripy'nin yalnızca bir mikro mobilite operatörü değil, aynı zamanda teknoloji ihracatı gerçekleştiren bir mobilite teknolojileri şirketi olarak konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak.

Hedefte Avrupa ve küresel mobilite pazarı var

Azerbaycan'da başlayan bu stratejik açılımın ardından Tripy, Orta Asya pazarının yanı sıra, Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın gelişmiş mikro mobilite ekosistemlerinde de faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Küresel ölçekte yaklaşık 45 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan mikro mobilite pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlayan şirket, geliştirdiği teknoloji çözümlerini farklı coğrafyalara taşıyarak uluslararası varlığını hızlandırmayı planlıyor.