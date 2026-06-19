18 Mayıs–18 Haziran 2026 tarihleri arasında MTM Medya Takip Merkezi tarafından yapılan analizde, millî takım kadrosunun toplamda 1 milyon 591 bin 633 dijital yansıma ile gündem olduğu belirlendi.

Rapora göre, kadro içinde en çok konuşulan isim açık ara Arda Güler oldu. Genç yıldız, 354 bin 695 yansıma ile listenin zirvesine yerleşti. Onu 181 bin 149 yansıma ile kaptan Hakan Çalhanoğlu takip ederken, savunma oyuncusu Merih Demiral 138 bin 876 yansıma ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin devamında Can Uzun (129 bin 926) ve Kenan Yıldız (103 bin 9) öne çıkan diğer isimler oldu.

Sosyal medyada Arda Güler, haber mecralarında Montella öne çıktı

Analiz, medya ilgisinin mecralara göre farklılık gösterdiğini de ortaya koydu. Arda Güler, sosyal medyada 338 bin paylaşım ile en çok konuşulan futbolcu olurken, teknik direktör Vincenzo Montella ise haber mecralarında daha yoğun bir görünürlük elde etti. Montella; internet, televizyon ve yazılı basında toplam 22 bini aşkın içerikte yer aldı.

İmaj tartışmaları da gündemde etkili oldu

Raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu ise futbolcuların saha dışı görünümlerinin de gündem oluşturması oldu. Merih Demiral’ın tarzı, Barış Alper Yılmaz’ın saç stili ve Eren Elmalı’nın imajı sosyal medyada geniş yankı bulurken, bu isimler yüksek görünürlük oranlarına ulaştı.

Özellikle Avustralya maçı sonrası başlayan tartışmaların, sadece oyun performansıyla sınırlı kalmadığı; oyuncu tercihleri, fiziksel görünümler ve takımın oyun anlayışına yönelik yorumların da gündemi şekillendirdiği belirtildi.

Orta saha oyuncuları öne çıktı

Mevki bazlı dağılımda ise orta saha oyuncuları %49,5’lik oranla en yüksek payı aldı. Kanatlar %22,7, savunma oyuncuları %20,7 ile takip ederken, kaleciler %4,7 ve hücum oyuncuları %2,4’lük payda kaldı.

Rapora göre, A Millî Takım’a yönelik ilginin yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda sosyal medya etkileşimi ve kamuoyu tartışmalarıyla da şekillendiği görülüyor.