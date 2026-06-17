İSO 500 şirketlerinin üretimden satışları geçen yıl yüzde 28 artışla 11 trilyon lirayı aşarken, faaliyet kârı da ilk kez 1 trilyon lira sınırını geçti. Ancak sanayicinin kazancının önemli bölümü finansman maliyetlerine gitti.

2025 yılı İSO 500 araştırmasına göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu, 698,8 milyar liralık üretimden satışla yine TÜPRAŞ oldu. Zirvedeki yerini koruyan şirketi 538,3 milyar lirayla Ford Otomotiv ve 327,9 milyar lirayla Star Rafineri izledi. Oyak-Renault 235,5 milyar liralık satışla dördüncü sıraya yükselirken, Toyota Otomotiv beşinci, Arçelik ise altıncı sırada yer aldı. Savunma sanayinin yükselişi dikkat çekerken, TUSAŞ 140,9 milyar lirayla yedinci, ASELSAN ise 130,2 milyar lirayla dokuzuncu sıraya girerek ilk kez ilk 10'da yer aldı. Türkiye Petrolleri A.O. sekizinci, Mercedes-Benz Türk ise onuncu sırada bulunarak Türkiye sanayisinin en büyük 10 kuruluşu arasına adını yazdırdı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi kuruluşlarının son iki yılda üretimden elde ettikleri kârın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını belirterek, "Bugün faaliyet kârının yaklaşık yüzde 85'i finansman giderleri tarafından tüketiliyor" dedi.

Zirvenin Sahibi Yine TÜPRAŞ

Üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698,8 milyar liralık satışla bir kez daha TÜPRAŞ oldu. Şirketi 538,3 milyar lira ile Ford Otomotiv ve 327,9 milyar lira ile Star Rafineri takip etti.

İlk 10 sıralamasında dikkat çeken gelişme ise savunma sanayi şirketlerinin yükselişi oldu. TUSAŞ 140,9 milyar lira ile yedinci, ASELSAN ise 130,2 milyar lira ile dokuzuncu sıraya yerleşerek İSO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi şirketi ilk 10'a girmeyi başardı.

Faaliyet Kârı Rekor Kırdı

Araştırmaya göre İSO 500 şirketlerinin faaliyet kârı 2025 yılında yüzde 57,1 artarak 641 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı ifade eden FAVÖK ise yüzde 37,5 artışla 1,8 trilyon liraya çıktı.

Şirketlerin FAVÖK kârlılığı da yüzde 12,8'den yüzde 13,9'a yükselerek operasyonel performansta iyileşmeye işaret etti.

Borç Yükü Artmaya Devam Ediyor

Üretim ve satışlarda büyüme yaşanırken sanayicinin borç yükü de hızla arttı. İSO 500 şirketlerinin toplam borçları, 2024 yılında kaydedilen yüzde 40,5'lik rekor artışın ardından 2025'te de yüzde 30,8 yükseldi.

Öz kaynaklardaki artış yüzde 15,8 seviyesinde kalırken, borçlardaki yükselişin bunun iki katına yaklaşması dikkat çekti.

Bahçıvan, yüksek faiz ortamının büyük sanayi kuruluşlarını dahi zorladığını belirterek özellikle ihracatçı ve üretici firmaların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İhracatta 104,7 Milyar Dolarlık Güç

Tüm zorluklara rağmen Türk sanayisinin dış pazarlardaki performansı güçlü seyrini sürdürdü. İSO 500 şirketlerinin ihracatı yüzde 8,4 artarak 104,7 milyar dolara ulaştı.

Araştırma sonuçları, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarındaki artışın da devam ettiğini gösterdi. Ar-Ge harcaması yapan firma sayısı 273'e yükselirken, yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerin toplam sanayi içindeki payı yüzde 7,6 seviyesine çıktı.

152 Şirket Zararda Kaldı

İSO 500 listesinde zarar eden şirket sayısı değişmeyerek 152 oldu. Buna karşın vergi öncesi kâr oranı yüzde 2,6'dan yüzde 3,4'e yükseldi.

Sanayicilerin uzun süredir gündeminde olan devreden KDV sorunu da büyümeye devam etti. Şirketlerin devreden KDV alacakları yüzde 42,1 artışla 120 milyar liraya ulaşırken, İSO yönetimi bu durumun firmaların kaynaklarını sistem içinde kilitlediğine dikkat çekti.

Sanayide Dönüşüm Sinyali

İSO verileri, Türkiye sanayisinde emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun üretime doğru bir dönüşüm yaşandığını da ortaya koydu. Düşük teknoloji sektörlerinin payı gerilerken, savunma sanayinin yüksek teknoloji katkısının diğer sektörlere yayılması gerektiği vurgulandı.

Çalışan başına maaş ve ücretlerdeki artış yüzde 42,9'a ulaşırken, istihdamdaki sınırlı gerileme sanayide verimlilik ve nitelikli iş gücünün öneminin arttığını gösterdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayi yalnızca ekonomik büyümenin değil; ihracatın, istihdamın, teknolojik dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşıdır. Sanayiye sahip çıkmak Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmaktır" değerlendirmesinde bulundu.