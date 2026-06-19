Toplam 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin tamamlandığını belirten Erdoğan, hattın Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro sistemi olduğunu söyledi. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen metro hattının, İstanbul'un ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini ifade etti.

Yeni açılan 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy etabında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyonun bulunduğunu kaydeden Erdoğan, hattın Marmaray, yüksek hızlı tren, çeşitli metro hatları ve banliyö sistemleriyle entegre çalışacağını vurguladı.

Seyahat Süreleri Kısalacak

Yeni hattın devreye girmesiyle Halkalı-İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası ise 54 dakikaya düşecek. Projenin 25 yıllık süreçte yaklaşık 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlaması ve ekonomik katkısının 935 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

"İstanbul'u Demir Ağlarla Örüyoruz"

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, kentte yapımı süren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı ve Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem projelerine de dikkat çekti. Bu projelerin tamamlanmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'da inşa edilen raylı sistem uzunluğunun 191 kilometreye ulaşacağını ifade etti.

Konuşmasında İstanbul'un ulaşım sorunlarının çözümü için yatırımların süreceğini belirten Erdoğan, şehrin ihmale ve vizyonsuzluğa tahammülü olmadığını söyledi.

NATO Liderleri Temmuzda İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirterek, 7-8 Temmuz tarihlerinde aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlandıklarını açıkladı. Erdoğan, 2026 yılının Türkiye açısından "zirveler yılı" olacağını ifade etti.