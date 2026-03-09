Kalibaf, saldırıların boyutlarını ve İran’ın tutumunu şöyle özetledi:

Altyapılara yönelik saldırılar: ABD ve İsrail’in son olarak yakıt depoları ve tuzlu su arıtma tesislerini hedef aldığını belirten Kalibaf, sivillere yönelik saldırıların başladığını ifade etti.

ABD’nin İsrail etkisi altında olduğu iddiası: Kalibaf, ABD’nin Netanyahu’nun yönlendirmesi altında hareket ettiğini savundu ve “Netanyahu Trump’ı kendi çıkarları için yönetiyor” dedi.

Halkın tepkisi ve karşılık: İlk saldırıların ardından İran’ın kısa sürede karşılık verdiğini belirten Kalibaf, planlı adımların uygulanmaya devam ettiğini söyledi. Trump’tan İran Savaşıyla İlgili Açıklama: “Bitiş Zamanını Netanyahu ile Kararlaştıracağız” İçeriği Görüntüle

Kalibaf ayrıca komşu ülkeleri uyardı ve olası saldırılara karşı net mesaj verdi:

“ABD hangi topraklardan bize saldırırsa karşılık veririz. Siyonist rejimden gelen saldırılara da karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz.”

Türkiye, Irak, Umman, BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın sürece dahil olduğunu belirten Kalibaf, bazı ülkelerin topraklarını ABD’ye açması durumunda İran’ın yanıt vereceğini vurguladı.

Savaşın ilerleyen günlerinde İran’ın füzelerle ABD gemilerine uyarı yaptığını hatırlatan Kalibaf, muhalif gruplara karşı da güçlü karşılık verdiklerini ifade etti.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’a seslenen Kalibaf, “Biz savaşı başlatmadık. Ancak onların yaptığı her eylemin karşılığı olacaktır. Teslim olmayacağız ve cesurca savaşacağız” dedi.