TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyeleri, Antalyaspor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Sabri Gülel, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen, Tümosan Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Akın, Corendon Alanyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Ertuğ, Pendikspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demiray, Sakaryaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Genç, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Teknik Direktör Gökhan Zan, Kaleci Ferhat Kaplan, Altınordu Kulübü Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Altınordu Kulübü Kurumsal İletişim Müdürü Can Erbesler ve davetliler katıldı.

TFF Başkanı Büyükekşi: “Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda hissetmeye ve görmeye ihtiyacımız var”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, federasyon olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü yaratma gayretinde olduk. Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda hissetmeye ve görmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Fair Play ruhunun sahada, tribünlerde, televizyonlarda, radyolarda, tüm dijital mecralarda yaşanmasını istiyoruz.” dedi.

“Futbol tarihimizde Fair Play ruhunu taşıyan çok önemli örnekler var”

Futbol tarihimizde Fair Play ruhunu taşıyan çok önemli örnekler olduğunu kaydeden Büyükekşi, “Lefter, Metin Oktay, Süleyman Seba, Can Bartu, Özhan Canaydın, Özkan Sümer bunlardan sadece bazıları… Bu isimler Türk futboluna ve gönüllerimize isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Baktığımız zaman hepsinin bir ortak paydası var. O da, Fair Play ruhuna sahip olmaları. Ve bu anlamda, hem saha içinde hem saha dışında herkese örnek olmaları. TFF olarak biz de bu örneklerin tüm topluma yayılması için geçtiğimiz yıl Fair Play Komitesi kurduk. Ödüller vermeye başladık. Ancak deprem felaketi sonrasında ödül törenlerimizi gerçekleştiremedik. Bu sebeple, bugün burada sizlerin huzurunda 2022-2023 sezonunun ödüllerini vereceğiz. Artık ödüllerimiz sadece Süper Lig’i değil, 1. Lig’i de kapsıyor. Diğer taraftan, bugün ilk defa vereceğimiz En İyi Sosyal Sorumluluk Ödülü ile TFF özel ödülleri de sahiplerini bulacak.” ifadelerini kullandı.

“Fair Play’in ön planda olduğu bir futbol iklimini narin bir çiçek gibi yeşertmemiz gerekiyor”

TFF olarak ana gayelerin, Türk futbolunun marka değerini yükseltmek olduğunun altını çizen TFF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için, Fair Play’in ön planda olduğu bir futbol iklimini narin bir çiçek gibi yeşertmemiz gerekiyor. İşte bunun için, küfür ve şiddet, kötü tezahürat, kaos yaratacak açıklamaları duymak istemiyoruz. Hiçbir şekilde ve yerde görmek istemiyoruz. Bugün Beşiktaş Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin aynı konudan şikayet ettiğini duydum. Son derece haklı. Önce herkesin bu konuda şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Bütün başkanlarımız, futbolcularımız, yöneticilerimiz hepsi çok değerli. Küfürle, şiddetle hiçbir yere varamayız. Önce birbirimize saygı ve sevgi göstermemiz lazım. Küfürü lügatımızdan çıkarmamız gerek. Hele ki çocuklarımız, torunlarımız bunlara şahitlik ederek büyüsünler hiç istemiyoruz. Tüm futbolseverleri, kulüp başkanlarımızı ve yöneticilerini, teknik direktörleri, futbolcularımızı, tüm basın mensuplarını küfüre, kötü tezahürata ve şiddete karşı bizimle omuz omuza durmaya davet ediyorum. Ayrıca; küfüre, kötü tezahürata ve şiddete karşı bir farkındalık kampanyası hazırlıyoruz. Yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda federasyon olarak, üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Ancak, futbolda görmek istediğimiz güzel iklimi birlikte hareket edersek yaratabiliriz. Bunun için, herkesin ortak emeğine ve hassasiyetine ihtiyacımız var. Hepimiz, rahmetli Barış Manço’yu güzel hatırlarız. Kendisi der ki: “İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.” Güzel bir atasözümüz daha var: “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Tatlı söz söyleyen kötü söz işitmez. Bu minvalde, Fair Play ruhuna aykırı tüm hareketlere ve açıklamalara caydırıcı cezalar vermeye devam edeceğiz. Tekrarlandığı takdirde ise, bu cezalar artarak uygulanacak. Buradan futbola gönül veren herkese soruyorum. Geleceğe bırakmak istediğimiz miras nedir? Kötü tezahürat, küfür ve şiddet mi? Futbol insanları bir arada tutan en büyük güç, sevgi insanları bağlayan en büyük duyguyken; sevenin sövdüğünü mü öğreteceğiz. Bunca çabaya, emeğe ve alın terine rağmen futbolumuzun itibarını, imajını ve marka değerini neden daha ileriye taşıyamadığımızı nasıl açıklayacağız? İşte bu sebeple, tüm paydaşlarımızdan bizi destekleyen bir yaklaşım ve davranış göstermelerini bekliyoruz. ‘Böyle gelmiş, böyle gider’ mantığını artık kabul etmiyoruz. Böyle gelmiş artık böyle gitmez.”

Ödüle layık görülen futbolcuları, yöneticileri, teknik direktörleri, taraftarları ve kulüpleri tebrik eden Mehmet Büyükekşi, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz’a verdiği emeklerden ötürü teşekkür etti. Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu’nun yeni başkanı Ali Erten’e de görevinde başarılar dileyen Büyükekşi, kurulun yeni üyesi Türk futbolunun örnek isimlerinden Metin Tekin’e de ‘hoş geldiniz’ dedi.

Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten: “Bütün gayemiz Fair Play’i teşvik etmek, onurlandırmak ve bu şekilde iyi ve doğruyu çoğaltmak”

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten ise konuşmasında, karar verirken ölçülebilen ve ölçülemeyen kriterlerden yola çıktıklarını aktararak, “Ama bunun dışında bu davranışların tamamını ölçmek mümkün olamadığı için Fair Play’in temel prensipleri, kabul görmüş genel ilkeleri çerçevesinde titizlikle, tamamen objektif ve bağımsız bir kurul olarak bu kararları oluşturduk. Ve ödüle layık isimleri belirledik. 2023 gerçekten ülkemiz için inanılmaz zor ve büyük bir felaket yaşadığımız bir yıldı. Canlarımızı kaybettik. Ödüllerimizde onlardan izler bulacaksınız. Bu acıların azaltılmasında Futbol Ailesi olarak herkes seferber oldu. Fair Play’i Adil / Dürüst Oyun şeklinde çok kısa olarak tanımlıyoruz ancak Fair Play aslında bu kısa tanımın ötesinde etik ve etik üstü değerler ve ilkelerin oluşturduğu bir bütün. Bir yaşam şekli. Biz kararlarımızı verirken buna da çok dikkat ediyoruz. Bu davranış anlık bir olay mı, yoksa bu kişinin hayatıyla, geçmişiyle özdeşleşmiş, onu tanımlayan, karakterine yansımış bir olay mı? Bu da bizim ölçülerimizden biri oldu. Umarım doğru kararlar vermişizdir. Çünkü Fair Play’in temelinde rakibe saygı, onu bir düşman değil tam tersine oyundaki yol arkadaşı, iş ortağı ve diğer etik değerlerle birlikte oyunun vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirmek var. Zorlu mücadele ortamında ve kazanma baskısı altında dahi bu yapısal karakterini değiştirmeyen, onu gerçekleştirmek için zorluklara direnen kişiler, kurumlar, takımlar örnek davranışlar sergilemiş oluyorlar. Bütün gayemiz bu davranışları teşvik etmek, onurlandırmak ve bu şekilde iyi ve doğruyu çoğaltmak. İnşallah bu doğrultuda doğru ve objektif kararlar vermişizdir. Bunları da takdirinize sunacağız. Futbol ikliminin iyileştirilmesinde karınca kararınca bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere.” dedi.

Ödüller sahiplerine kavuştu

Konuşmalarının ardından TFF 2022-2023 Sezonu Fair Play / Adil Oyun Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş

TFF Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.

Gökhan Zan: “Keşke memleketime bir şey olmasaydı da böyle bir ödüle layık görülmeseydim”

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile birlikte TFF Özel Ödülü’ne layık görülen Hatayspor’un eski antrenörü Gökhan Zan, ödüle için teşekkür ederek, “Ancak keşke memleketime bir şey olmasaydı da böyle bir ödüle layık görülmeseydim. Ancak sosyal sorumluluk projelerine kıymet veren başta TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Hatayspor özelinde başkanımıza Hatay ve Hatayspor'a yaptıkları yardımlardan dolayı, tüm yönetim kuruluna bir Hataylı olarak, Hatay'ın evladı olarak çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Volkan hocama da çok teşekkür ediyorum. Milli Takımdan arkadaşım, karşılıklı oynadık. Şu anda da Hatayspor'un başında. Yaptıklarından dolayı ve bir Hataylı gibi davrandığı için kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Volkan kardeşim. Sayın başkanım tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson: “Saha içerisinde her zaman iyi bir insan olmaya ve rakiplerime saygı göstermeye çalıştım”

TFF Özel Ödülüne layık görülen isimlerden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson ödül törenine canlı bağlantı ile katıldı. Ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Atiba, “Türkiye son 10 yıl boyunca evim oldu. Türkiye’de oynamak benim için her zaman çok güzeldi. Saha içerisinde her zaman iyi bir insan olmaya ve rakiplerime saygı göstermeye çalıştım. Bu ödül için hepinize minnettarım” şeklinde konuştu.

TFF 2022-2023 Sezonu Fair Play / Adil Oyun Ödülleri Töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

- Sezonun En Centilmenleri Kararlarının Gerekçeleri-

Spor Toto Süper Lig En Centilmen Takım: Arabam.com Konyaspor



Ligde oynadığı 35 maçta doğrudan kırmızı kart görmeyen tek takım olan Arabam.com Konyaspor, Kurul tarafından “En Centilmen Takım” olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Futbolcu: Ferhat KAPLAN (Bitexen Giresunspor)

Türkiye Kupası 4. Turu’nda oynanan Bitexen Giresunspor-Ankaraspor maçında, uzatma süreleri içerisinde hatalı gol yiyen ve bu nedenle büyük üzüntü yaşayan genç meslektaşı Bayram Kılıç için kendi kalesinden 100 metre depar atarak karşı kaleye giden ve rakibini teselli eden Bitexen Giresunspor oyuncusu Ferhat KAPLAN, örnek davranışı nedeni ile kurul tarafından “En Centilmen Futbolcu” olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Teknik Direktör: Volkan DEMİREL (Atakaş Hatayspor)

Gerek Atakaş Hatayspor’un deprem felaketi nedeni ile ligden çekilme kararını almadan önceki karşılaşmalarda takımın kart performansı, gerek maç önü-maç sonu toplantılarında rakip/hakem hakkında saygı çerçevesinde verdiği demeçler ile centilmen tavrını ortaya koyan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan DEMİREL, kurul tarafından “En Centilmen Teknik Direktör” olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Taraftar: Corendon Alanyaspor

Sezon içinde takımlarına olan tutkularının yanında rakip deplasman taraftarlarına olan saygılı yaklaşımları ve oynanan maç sayısına oranla PFDK kayıtlarına nispeten daha az girmeleri nedeni ile Corendon Alanyaspor taraftarları kurul tarafından “En Centilmen Taraftar” olarak belirlenmiştir.

En Centilmen Başkan/Kulüp Yöneticisi: Aday Gösterilmemiştir.

Sezon içerisinde başkanlar veya diğer yöneticiler seviyesinde fair-play ve sosyal sorumluluk çerçevesinde bireysel eylem/davranışları tespit edilemediğinden kurul, “En Centilmen Başkan/Yönetici” kategorisinde bir aday belirlememe kararı almıştır.

TFF 1. Lig En Centilmen Takım: Pendikspor



2022/23 sezonunda play-off serisi sonucunda süper lige çıkmaya hak kazanan Pendikspor, sezon içerisinde oynadığı maçlarda hem doğrudan hem de ikinci sarı kart kaynaklı olarak hiç kırmızı kart görmediğinden dolayı kurul tarafından “En Centilmen Takım” olarak seçilmiştir.

En Centilmen Futbolcu: Marco Filipe Lopez PAIXAO (Altay SK)

2018 yılından bu yana Altay SK forması giyen Marco PAIXAO, bu süre zarfında 4 kez gol kralı olma başarısını gösterirken aynı zamanda tüm kariyeri boyunca kırmızı kart görmemesi ile takdire şayan bir davranış tarzı sergilemektedir. Bu çerçevede değerlendirmesini yapan kurul, “En Centilmen Futbolcu” dalında Marco PAIXAO’nun seçilmesini kararlaştırmıştır.

En Centilmen Teknik Direktör: Hüseyin EROĞLU (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Ligde şampiyon olarak Süper Lig’e doğrudan yükselen Yılport Samsunspor’un Teknik Direktörü Hüseyin EROĞLU 2006 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde bugüne kadar hiç Disiplin Kurulu’na sevk edilmemiş, hakkında hiçbir ceza kararı çıkmamıştır. Altınordu ile TFF 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları kazanıp TFF 1. Lig Play-Off finali oynarken ve Samsunspor ile Süper Lig’e yükselirken futbol ailesi ve yönelik olumsuz tek bir açıklaması olmamış, Sahadaki rakiplerine daima saygı duymuştur. Sözleri, davranışları ve vizyonu ile ülke futbolumuzun marka değerini yükseltme hedefi içerisinde olmuştur.

Bu anlayış içerisinde kurul, “En Centilmen Teknik Direktör” olarak Hüseyin EROĞLU’nun ilan edilmesini uygun bulmuştur

En Centilmen Taraftar: Aday Gösterilmedi

Kurul yapmış olduğu incelemenin sonucunda bireysel veya grup halinde herhangi bir takım taraftarına yönelik aday göstermeme kararı almıştır.

En Centilmen Başkan/Kulüp Yöneticisi: Cumhur GENÇ (Sakaryaspor)

Kazandığı ve kaybettiği maçlarda, ayrımsız olarak rakip takımlara ve yöneticilerine karşı saygılı yaklaşımları, iç saha maçlarında bile, rakiplerinin sahadaki emeğine ve yöneticilerine duyduğu saygı gereği abartılı gol sevincinde bulunmamaya özen göstermesi, yoğun ve ateşli taraftar baskısına rağmen sakin, sağduyulu ve örnek davranışları nedenleri ile kurul tarafından “En Centilmen Başkan/Kulüp Yöneticisi” olarak Cumhur GENÇ Seçilmiştir.

– Özel Centilmenlik Ödülü Konsepti –

Yıl içerisinde yapmış oldukları eylemler ve ortaya koydukları karakterler ile sosyal sorumluluk ve fair play açısından değerli bulunan ancak daha önce tasnif açısından belli bir yere konumlandırılmamış nitelikteki davranışların ödüllendirilmesi için kurul, genel konseptte bir ödül oluşturulması ve aşağıda belirtilmiş olan kişi/kurumlara verilmesini uygun bulmuştur.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U12 İzmir CUP

“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” mottosu ile, bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği yaratan, özgüven aşılayan ve yanı sıra birer dünya insanı olmaları için her konuda bilimsel ve fiziksel eğitim veren, onları hayata hazırlayan örnek bir kurumdur. Buradan yetişen çok sayıda futbolcumuz ülke ve Avrupa futbolunun en güçlü takımlarında ve milli takımımızda başarı ile ülkemizi temsil etmektedir. Ayrıca Avrupa ve ülke futbolumuzun en başarılı kulüplerinin 12 yaş grubu futbolcuları için her yıl organize ettiği ve bu yaş gurubu için Avrupa’nın en önemli organizasyonu olan “U12 İZMİR CUP” ayrı bir başarı öyküsüdür. Bu yıl yapılan turnuvada, 20 ülkeden 42 si yabancı 72 takımın bir araya gelmiş ve bu yılki futbol buluşması FC Bayern München’in şampiyonluğu ile sonuçlanmıştır. Ülke futboluna sağladığı yenilikçi vizyon ve kazandırdığı örnek sporcular yanı sıra “U12 İZMİR CUP”ı yıllardır organize ederek, ülke tanıtımına ve futboluna verdiği büyük destekten dolayı yeşil zeminlere değer ve güzellik katmaktadır. Bu özelliği ile kurul, Altınordu Futbol Akademisine belirlenen konseptte ödülün verilmesini uygun görmüştür.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Kulüpler Birliği)

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde organize olarak “Omuz Omuza” yardım kampanyasının düzenlenmesinde ve kampanyaya sunulan katkının artırılmasında gösterdiği çabadan dolayı kurul, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı’nı ödüle layık görmüştür.

Beşiktaş JK

Beşiktaş’ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ettiği maç, dünyanın gündemine oturdu. İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi. “Bu oyuncak sana arkadaşım” projesi kapsamında stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skor tabelasında 11 ilin plaka kodu sergilendi. Bu anlamlı organizasyon sosyal sorumluluk uygulaması açısından kurulca ödüle layık görülmüştür.

Volkan DEMİREL ve Gökhan ZAN

Futbol ailesinin doğal üyelerinden olan Volkan DEMİREL ve Gökhan ZAN deprem gerçekleştikten sonra bölge aldıkları inisiyatif, ekosistemin harekete geçmesi ve yardım kampanyalarının doğru zamanda, doğru yere ulaşmasına yönelik gösterdikleri insanüstü çaba ile hatırlanmaktadırlar. Bu özellikleri ile kurul, kendilerine ödül verilmesini uygun bulmuştur.

Atiba HUTCHINSON

Beşiktaş JK kulübüne transfer olduğu 2013 yılından beri Süper Ligde 270 maça çıkan Atiba, gösterdiği beyefendi duruşu, rakibe, oyuna ve takım arkadaşlarına saygısı ile futbol ailesinin tüm paydaşlarınca takdir toplayan bir profil çizmiştir. Bu sezon futbol hayatını noktalayan Atiba’nın uzun Türkiye yolculuğunda sergilediği centilmen duruş nedeni ile kurul kendisini ödüle layık görmektedir.