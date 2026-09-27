TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.
Stat: Fethi Heper
Hakemler: Feridun Daldaş, Hüseyin Yazıcılar, Musa Eren
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 56), Beykan Şimşek (Atalay Yıldırım dk. 73), Mehmet Bağlı (Mert Başer dk. 73), Kerem Baykuş (Fırat Sarı dk. 62), Hasan Kaya (İsmail Kulet dk. 62), Ahmet Dereli
Balıkesirspor: Arda Akbulut, Ayberk Kaygısız (Ahmet Uzun dk. 46), Erdoğan Kaya, Hüseyin Ayan, Ferit Özler, Serhat Velioğlu (Mustafa Mete Tetik dk. 62), Muhammed Şahingöz, Ali Sinan Gayla (Celal Emir Dede dk. 74), Akın Akman (Erdal Kaya dk. 46), Göktuğ Yılmaz (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 36), Emre Gemici
Goller: Kerem Baykuş (dk. 12), Hasan Kaya (dk. 25), Arda Okumuş (dk. 31), Ahmet Dereli (dk. 60), Mert Başer (dk. 75), Atalay Yıldırım (dk. 86), İsmail Kulet (dk. 90+4) (Eskişehirspor), Emre Gemici (dk. 80) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Ozan İsmail Koç, Bora Göymen, İsmail Kulet (Eskişehirspor), Erdoğan Kaya, Emre Gemici, Muhammed Şahingöz (Balıkesirspor)