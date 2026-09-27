Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 7-1 mağlup etti.

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