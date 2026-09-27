Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, kentin turizm potansiyelini uluslararası ölçekte görünür hale getirmeyi hedefleyen 'Visit Mardin' Projesini kamuoyuyla paylaştı.

Proje kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve turizm sektörü paydaşlarının katılımıyla Turizm Kalkınma ve Tanıtım Fonu oluşturulması öngörülüyor. Fon aracılığıyla Mardin'in ulusal ve uluslararası tanıtım çalışmalarının ortak stratejiyle yürütülmesi hedefleniyor. 'Visit Mardin' markasıyla hazırlanacak tanıtım çalışmalarının, uluslararası havalimanlarından dünya metropollerindeki açık hava reklam alanlarına, dijital platformlardan seyahat ve turizm kanallarına kadar geniş bir mecrada konumlandırılması planlanıyor. Projede, Mardin'in tarihi dokusu, kültürel mirası, gastronomisi, inanç turizmi, konaklama altyapısı ve şehir kimliğinin tek bir destinasyon markası altında dünyaya anlatılması öngörülüyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Duyan, Mardin'in artık yalnızca ziyaret edilmeyi bekleyen değil, dünyaya kendisini güçlü biçimde anlatan bir şehir olması gerektiğini belirterek, şehrin tüm kurumlarını ve turizm paydaşlarını aynı hedef etrafında buluşturarak Mardin markasını uluslararası ölçekte büyütmek istediklerini ifade etti.