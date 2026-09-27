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Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 20 ve 49) (Sakaryaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Kütayha Futbol Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

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