UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, kendisini Türk halkının bir parçası gibi hissettiğini ifade ederek, 'Sahaya sadece Türkiye için atan bir kalple çıkacağım' dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya ile iki yıl önce hazırlık karşılaşmasında da karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Montella, yarınki mücadelenin kendisi açısından duygusal bir anlam taşıdığını dile getirdi. Türkiye'de 5 yıldır görev yaptığını belirten İtalyan teknik adam, kendisini Türk halkının bir parçası gibi hissettiğini ifade ederek, 'Bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Beni her zaman sizden biri olarak gördünüz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Kalbim ve bütün düşüncem her zaman Türkiye için mücadele etmek olacak. Sahaya çıktığımda Türkiye'den başka hiçbir şeyi düşünmeyeceğim. Duygusal açıdan zorlayıcı olsa da yaptığımız iş futbol. Yarın sahaya yalnızca Türkiye için atan bir kalple çıkacağım' dedi.

'Topa daha fazla hakim olmak istiyoruz'

İtalya karşısında topa daha fazla sahip olmayı hedeflediklerini belirten Montella, son oynanan karşılaşmadaki performansın üzerine çıkmak istediklerini söyledi. Montella, 'Son maçın ilk ve ikinci yarısına baktığımızda topa sahip olma oranımız yüzde 60'a 40 gibi görünüyordu ancak karşılaşma içerisinde bu oran sürekli değişti. İtalya karşısında topla daha fazla üretmek ve oyuna daha güçlü şekilde hükmetmek istiyoruz. Bunun farkındayız ve hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Hedeflediğimiz futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Orkun Kökçü, burada kalmak ve milli takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlık yaptı'

Orkun Kökçü'nün durumuyla ilgili de bilgi veren Montella, milli oyuncunun kulübünde son dönemde sağlık sorunlarına rağmen mücadele ettiğini belirterek, kendisine teşekkür etti. Kökçü'nün antrenmanın tamamında yer almadığını aktaran Montella, 'Kendisiyle ilgili son dönemde neler konuşulduğunu çok fazla bilmiyorum. Çünkü bu tür konuları takip etmeyi tercih etmiyorum. Ancak kendi kulübünde son dönemde antrenman yapmadan ve anestezi altında maçlara çıktığını biliyoruz. Burada kalmak ve milli takıma katkı sağlamak için büyük fedakarlık yaptı. Bugün bizimle antrenmanın tamamını gerçekleştirmedi ancak belirli bölümünde çalıştı. Onu en kısa sürede yeniden aramızda görmek istiyoruz. Belki yarın bile olabilir' diye konuştu.

'Böyle maçlarda futbolcunun motivasyona ihtiyacı olmaz'

İtalya gibi güçlü bir rakiple oynanacak karşılaşmaların oyuncular açısından ekstra motivasyon oluşturduğunu söyleyen Montella, yoğun fikstür nedeniyle zihinsel yorgunluğun da yaşanabileceğini ifade etti.

Montella, 'Ben futbolcu olsaydım bu tür maçları büyük bir motivasyonla oynardım. En üst seviyedeki takımlara karşı mücadele ederken ayrıca motivasyon aramanıza gerek kalmaz. Ancak yoğun maç trafiği içerisinde zihinsel yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Biz de bunu mümkün olduğunca hızlı şekilde geride bırakmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Fikstürün yoğunluğuna rağmen kendilerinden istediklerimizi sahaya aktarmak için büyük çaba harcıyorlar' dedi.

'Kerem ve Barış'a daha fazla destek verilmesi gerekiyor'

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir farklı mevkilerde görev yaptığını belirten Montella, milli oyuncuların fedakarlıklarına dikkat çekti. Montella, 'Son üç yılda Kerem ve Barış, birçok karşılaşmada asıl mevkilerinin dışında oynadı. Elbette bu durum bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ancak hangi pozisyonda görev alırlarsa alsınlar, iki oyuncumuz da milli takım için ellerinden gelenin tamamını ortaya koyuyor. Son düdüğe kadar mücadele ediyorlar' ifadelerini kullandı.

Bertuğ Yıldırım üzerinde yaklaşık iki yıldır çalıştıklarını da söyleyen Montella, bazı sorunların çözümü için zamana ihtiyaç duyulabileceğini belirterek milli futbolculara destek çağrısında bulundu. İtalyan teknik adam, 'Bazen belirli problemleri aşabilmek için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle sizlerden bir ricam var. Kerem ve Barış hakkında, kendi pozisyonlarında oynamadıkları yönünde bazı eleştiriler görüyorum. Fakat onlar her koşulda takımları için mücadele ediyor. Bu futbolcularımıza biraz daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Berke Özer'in yeniden milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Montella, oyuncudan kendisine herhangi bir telefon gelmediğini belirterek, 'Aslında yaşanan süreci sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bana bu konuda herhangi bir telefon gelmedi. Dolayısıyla şu aşamada bunun üzerine konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Zeki Çelik: 'İtalya, bize zorluk çıkaracaktır'

Milli futbolcu Zeki Çelik ise İtalya'nın disiplinli ve organize bir takım olduğunu söyledi. İtalya'nın son dönemde istediği sonuçları alamadığını ancak bunun farkında olduğunu belirten Çelik, rakibin taktik disiplinine dikkat çekti. Çelik, 'İtalya sistemli ve disiplinli oynayan bir ekip. Taktik açıdan her ayrıntıya dikkat ediyorlar. Bireysel olarak da oyuncularını tanıyorum. Yarın bize ciddi zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Özellikle duran toplarda etkili olabilirler. Buna karşı gerekli önlemleri alacağız. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılırız' dedi.

Bursa'da 8 yıl futbol oynadığını ve altyapı döneminin burada geçtiğini hatırlatan Çelik, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda milli formayla sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu söyledi. Çelik, 'Bursa'da 8 yıl geçirdim. Altyapıda çok değerli zamanlarım oldu. Bugün bulunduğum noktada Bursaspor'un büyük payı var. Çocukken bu statta oynamanın hayalini kurardım. Buraya her gelişimde taraftarlarımızın ilgisi ve desteği beni çok mutlu ediyor. Takım arkadaşlarım da bu atmosferden çok etkileniyor' ifadelerini kullandı.

Milli takımın adaptasyon sürecini iyi geçirdiğini belirten Çelik, Fransa karşılaşmasında gol bulamamalarına rağmen ortaya konulan mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, 'Takım olarak adaptasyon sürecimizi iyi geçiriyoruz. Fransa maçında da iyi bir futbol ortaya koyduk ancak golü bulamadık. Buna rağmen mücadelemiz üst düzeydi. Farklı oyun planlarına da uyum sağlayabiliyoruz. Takımıma güveniyorum ve yarın iyi bir karşılaşma oynayacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

'Kenan'ın yokluğu bizi etkiliyor'

Kenan Yıldız'ın sakatlığı hakkında da konuşan Zeki Çelik, genç futbolcunun milli takım kadrosunda yer alamamasından dolayı üzgün olduğunu söyledi. Çelik, 'Kenan'ın burada olamaması hepimizi üzüyor. Yaklaşık 3 aylık bir sakatlık sürecinden geçecek. Çok kaliteli ve yıldız potansiyeline sahip bir oyuncu. Takımda bulunmaması elbette bizi etkiliyor. Ancak diğer arkadaşlarımız da onun yokluğunu kapatmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor' şeklinde konuştu.