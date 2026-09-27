YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'nın 3 oy farkla seçimi kazanmasının ardından yapılan itiraz salonda gerginliğe yol açtı. Tüm sandıkların yeniden sayılması talebi üzerine partililer arasında çıkan arbede sonrası oyların salonda sayılmayarak genel merkeze gönderilmesine karar verildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde oylama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanan ilk sonuçlar partide hareketliliğe neden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle Rahmi Çınar, sonuca itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren Divan Başkanlığı, oyların yeniden sayılabileceğini bildirerek, salonda güvenliğin sağlanması adına yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin ise salonu boşaltmasını istedi. Salonun boşaltılması istendiği sırada taraflar arasındaki tansiyon hızla yükseldi. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede partililer arasında arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle salonda güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı. Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salon içerisinde yeniden sayılmasından vazgeçildi. İtiraz sürecinin ve seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm seçim evraklarının YENİ Parti Genel Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.