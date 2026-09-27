TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Aliağa FK, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Can Cengiz, Emrah Altındağ, Mahmut Can Çilkız
Aliağa FK: Halil Yeral, Harun Kaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan (Adnan Aktaş dk. 71), Ahmet Metin Arslan (Berkay Topdemir dk. 90+3), Sercan Demirkıran (Mustafa Yıldırım dk. 90+3), İzzet Furkan Malak, Hamza Gür (Okan Derici dk. 65), Muammer Sarıkaya, Emrehan Gedikli (Mehmet Uysal dk. 65)
Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Hasan Hatipoğlu, Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan Gök dk. 90+2), İbrahim Sürgülü, Muhammed Gönülaçar, Çekdar Orhan (Hüsamettin Yener dk. 90+2), Özcan Aydın (Oğuzhan Doğan dk. 66), Tahsin Bülbül (Ali Aydemir dk. 46), Cebrail İrtürk (Yiğitali Bayrak dk. 66), Sinan Kurumuş
Goller: Muammer Sarıkaya (dk. 58), Oktay Derci (dk. 90+5) (Aliağa FK), Sinan Kurumuş (dk. 79 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Hamza Gür, Birkan Yılmaz, Ahmet Metin Arslan (Aliağa FK), Tahsin Bülbül, Yiğitali Bayrak (Şanlıurfaspor)