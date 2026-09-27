Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

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Vincenzo Montella: 'Sahaya sadece Türkiye için atan bir kalple çıkacağım'

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Aliağa FK, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.

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