Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatma Betül Sayan Kaya neden görevlerinden affını istedi? İşte kararın arka planındaki iddialar

Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Goller: Arda Yumurtacı (dk. 57) (Karacabey Belediyespor), İbrahim Has (dk. 30 k.k.), Atakan Güner (dk. 34 ve 80), Mercan Yusuf Yiğit (dk. 78) (MKE Ankaragücü)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.