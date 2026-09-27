Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla Marmaris İçmeler Asparan Mevkiinde hayata geçirdiği Asparan Kamp ve Spor Tesislerini hizmete açtı. Yıllardır atıl bir alan olarak kalan Asparan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin çalışmalarıyla alan yeni görünümüne kavuştu.

10 dönümlük alan üzerine kurulan ve 150 kişi kapasiteli olarak tasarlanan tesiste; futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, mini golf alanı, kamp sahası, açık hava etkinlik alanları, konferans salonu, kütüphane ve oyun-inovasyon alanı bulunuyor. Gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmesine imkan sağlayacak tesis, eğitimlerden sportif faaliyetlere, kamplardan kültürel etkinliklere kadar farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gençler Asparan'da buluştu

Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, açılışıyla birlikte 4. Türkiye Belediyeler Birliği Uhdesinde Yerel Gençlik Yapıları Buluşmasına da ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği uhdesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Gençlik Meclisi iş birliğiyle 25-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 genç katıldı.

Gençlik meclisleri, gençlik konseyleri, gençlik platformları ve gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren program kapsamında; gençlik politikaları, gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımı, yerel yönetimlerde gençlik çalışmaları ve gençlik politikalarının geliştirilmesine yönelik seminer, atölye ve ortak çalışma oturumları gerçekleştiriliyor. Programla farklı kentlerden gençlerin deneyim ve iyi uygulamalarını paylaşmaları, ortak çalışma alanları geliştirmeleri ve yerel gençlik politikalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, Asparan'ın yalnızca bir kamp alanı değil, gençlerin deneyimlerini paylaşabileceği yaşayan bir merkez olarak planlandığını belirterek şunları söyledi: Çakar, 'Marmaris yalnızca ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri değil, doğasıyla, yaşam kültürüyle ve sahip olduğu potansiyeliyle Muğla'mızın en özel değerlerinden biridir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris'i yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla değil, geleceğin ihtiyaçlarını da düşünerek ele alıyoruz. Bu merkez de bu anlayışımızın en önemli değerlerinden biri olacak. Asparan kamp eğitim merkezinin gençlerimizin yeni deneyimler kazanacağı, birlikte üreteceği, öğreneceği ve güzel hatıralar biriktireceği yaşayan bir merkez olmasını istiyoruz. Farklı kentlerden gençlerin Muğla'da bir araya gelmesi, birbirlerini tanımaları, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaları son derece kıymetli buluyoruz. İstiyoruz ki Asparan yalnızca bir kamp alanı olmasın. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin buluştuğu, dostlukların kurulduğu, yeni fikirlerin ve ortak projelerin ortaya çıktığı bir gençlik buluşması noktası haline gelsin. Önümüzdeki süreçte Marmaris'in de gençlerimizin ihtiyaçlarını planlı bir şekilde ele almaya, spor, eğitim, sosyal, yaşam ve gençlik alanlarında yeni yatırımları adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz. Muğla'yı gençlerle birlikte düşünen, yatırımlarımızın arkasında güçlü bir irade ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a vizyonu ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum' dedi.