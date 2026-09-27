İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, hakkında verilen yakalama kararı sonrasında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Özel hakkında, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile birlikte yakalama kararı çıkarılmıştı.

Erdin Özel'in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın Tera Portföy ve bağlantılı şirketlerin üst düzey yöneticilerine yönelik boyutu da genişlemiş oldu.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım ve Bulls Portföy başta olmak üzere bağlantılı şirketlerdeki yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerini kapsıyor.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera ve bağlantılı şirketlerde görev yapan bazı üst düzey isimler hakkında da tutuklama kararları verilmişti. Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

SPK'dan 131 fon için tasfiye süreci

Soruşturmayla eş zamanlı olarak sermaye piyasasında da çeşitli tedbirler uygulanmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül'deki kararıyla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satımı durdurulurken, toplam 131 yatırım fonu tasfiye sürecine alınmıştı.

SPK ayrıca bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve söz konusu kişiler hakkında işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.

Erdin Özel'in gözaltına alınmasıyla soruşturmanın yeni aşamasında Tera Portföy yönetimine ilişkin adli sürecin de devam ettiği görüldü.