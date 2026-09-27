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TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Kırıkkale Futbol Kulübü Kayseri'de karşı karşıya geldi. Doksan dakika sonunda sahadan 2-1'lık galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi ekip Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü oldu.

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