Beşiktaş Basketbol Takımı oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti DaQuan Jeffries, sol el bileğindeki bir kemikte kırık nedeniyle ameliyat edildi. Jeffries'in gerçekleştirilen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu DaQuan Jeffries, elindeki kırık nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. DaQuan Jeffries'e, El Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Egemen Ayhan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. DaQuan Jeffries'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz' denildi.