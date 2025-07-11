Bir devlet politikası olan “Terörsüz Türkiye’nin” iki önemli mimarı şüphesiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’dir.

Ülkemizin geleceğini, kendi siyasi istikballerinin önünde tutan bu iki büyük devlet adamını ve lideri tarih yazacaktır. Bölücü terör örgütü PKK’nın 47 yıllık bir sürecin sonucunda kendini feshetmesi ve silahlarını bırakması, devlet aklının ve politikasının bir sonucudur. Bu tarihi sonuç, Türkiye’nin sırtında kambur olan terör belasını ortadan kaldırmıştır. Bu ülke bölücü teröre on binlerce şehit verdi. İpleri dışarda olan bu bölücü terör örgütünün ülke ekonomimize zararı ise yaklaşık 2 trilyon dolar.

Bölücü terör örgütünün feshedilmesi, başta İsrail olmak üzere, Türkiye’yi bölmek isteyen, Türkiye’ye düşmanlık besleyen ülkeleri hüsrana uğrattı. Bu bölücü senaryoyu yazan ve bir kukla gibi iplerini elinde tutan da maalesef sözde müttefikimiz olan ABD idi. Avrupa Birliği ülkeleri ise ABD’den geri kalmadı. Almanya bölücü terör örgütüne kapılarını açtı, Fransa ile birlikte PKK’nın hamiliğini üstlendi. Fransa eski Cumhurbaşkanlarından François Mitterand’ın eşi Danielle Mitterand’ın PKK aşkı dillere destandır. Madame Mitterand, Abdullah Öcalan’ın kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etmekten de çekinmedi. Avrupalı parlamenterlerin, PKK kamplarını ziyaretleri akıllardadır. Komşularımız, İran, Irak ve Suriye gibi Müslüman ülkelerin yıllarca bu bölücü terör örgütünü topraklarında barındırması da tarihe bir kayıt olarak geçmiştir.

9 AYLIK SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 22 Ekim 2024’te TBMM’de yaptığı “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” açıklaması PKK’nın silah bırakmasına giden sürecin başlangıcı oldu. Bahçeli’nin bu tarihi çıkışının ardından geçen yaklaşık 9 aylık sürecin sonunda PKK’nın silahlı kanadından 15’i kadın 30 kişilik bir grup, dün (11 Temmuz) Kuzey Irak’ın Süleymaniye şehrinde gerçekleştirilen sembolik bir törenle silahlarını bıraktı. Silahlar dev bir kazan içinde yakıldı.

TBMM’nin 1 Ekim 2024 Salı günü yapılan açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaşmış ve bu tokalaşmanın sorulması üzerine “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” cevabını vermişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile 3 Ekim 2024’te Beştepe’de bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, 8 Ekim 2024’teki grup toplantısında Bakırhan ile el sıkışmasına ilişkin, “DEM’e uzattığım el ‘Türkiye partisi olun’ teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ‘Gelin teröre cephe alın’ temenni ve teklifidir” açıklamasını yaptı. Devlet Bahçeli’nin teklifinden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 9 Ekim 2024’teki grup toplantısında, ittifak ortağı MHP’ye destek vererek, “Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz” dedi.

BAHÇELİ’NİN TARİHİ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında, Öcalan’a seslenerek, “Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” diyerek, en önemli açıklamasını yaptı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız” diye konuştu.

Hemen herkes, bu açıklamanın Devlet Bahçeli’den gelmesi karşısında şok oldu. Bu açıklama, Bahçeli ve MHP’nin siyasi geleceği açısından riskli bir açıklamaydı. Bahçeli’nin, Genel Başkanlığını yaptığı MHP’nin temsil ettiği siyasi görüş bakımından bu açıklamayı yapmaması gerekiyor, “MHP oy kaybeder” diye düşündük. Ancak lider ve devlet adamı olma özelliği, işte tam da burada ortaya çıkıyor. Mesele, MHP’nin oy kaybetmesi meselesi değildi. Siyasetine ters düşse de adı gibi tam bir “Devlet Adamı” olan Devlet Bahçeli, siyasi kaygıyla değil, büyük bir öngörüyle, devlet adamı özelliğiyle hareket etti ve “Terörsüz Türkiye” için tarihi bir adım attı.

SURİYE’DE ESAD REJİMİ YIKILDI

Türkiye’de bu gelişmeler yaşanırken, komşumuz Suriye’de beklenmeyen bir gelişme oldu. Suriyeli muhalifler, 7 Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirdi ve Esad rejiminin devrildiğini duyurdu. Esad rejiminin yıkılması, PKK ve onun uzantısı örgütlerde tam bir deprem etkisi yaptı. PKK ve onu destekleyen devletlerin Suriye’nin kuzeyinde bölücü bir devlet kurma hayalleri paramparça oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık 2024’te Türkiye’nin YPG’nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu dile getirerek, “YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG’nin Araplara yaptığı, Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada” diye konuştu.

İMRALI’YA ZİYARET

Devlet Bahçeli’nin çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024’te, Adalet Bakanlığı İmralı heyetinin Öcalan’la görüşmesine izin verdi. Heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gitti, Öcalan ile görüştü.

İmralı heyeti, Öcalan görüşmesinin ardından 5-6-7 Ocak’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil TBMM’deki siyasi partiler ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti. İmralı heyeti, 22 Ocak’ta Öcalan’la ikinci görüşmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda PKK’nın silah bıraktırılması sürecine dair de “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın” dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez 27 Şubat 2025’te Öcalan’la görüştü. Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel’de, Öcalan’ın, “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” şeklindeki açıklaması okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

İmralı heyeti, 10 Nisan’da Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti. Basına kapalı görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmenin ardından, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı oldukça önemli bir yerde duruyor. Amacımız barışı sağlamak” açıklamasını yaptı.

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakıma alındı. 3 Mayıs 2025’te İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK FESHEDİLDİ

5-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında 12’nci kongresini toplayan örgüt, ”PKK 12. Kongresi, PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı” açıklamasını yaptı. Böylelikle, Abdullah Öcalan’ın 1978’de Diyarbakır Lice ilçesi Fis köyünde kurduğu PKK, 47 yıl sonra kendisini feshetti.

27 Mayıs 2025’te DEM Parti heyeti, TBMM’de Bahçeli ile görüştü. Görüşmede PKK’nın silah bırakma süreci, Bahçeli’nin önerdiği TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun kurulması, ceza infaz düzenlemeleri ve anayasa süreci gibi konular ele alındı.

6 Temmuz 2025’te DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Görüşme 2,5 saat sürdü. DEM Parti’nin İmralı heyeti 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti, basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar görüşmenin “tarihi” önemde olduğunu söyledi.

Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak Kürt Yönetimi liderleri Erbil’de ve ardından Bağdat’ta Irak Hükümeti ile PKK’nın silah bırakması konusunu ve teknik detayları görüştü. 9 Temmuz’da Abdullah Öcalan, örgütün 11 Temmuz’da başlaması beklenen silah bırakma süreci öncesinde video mesaj yayınladı. Bu, Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından beri ilk videolu görüntüsüydü. Öcalan videolu mesajında, “Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır” dedi.

Nihayet, 11 Temmuz’da Kuzey Irak’ta Süleymaniye şehrinde 30 kişiden oluşun PKK grubu silahlarını sembolik bir törenle teslim etti. Bu bir başlangıç, ancak son değil. PKK ve uzantılarının nerede olurlarsa olsun silahlarını bırakması, bu da yetmiyor, siyasi örgütlenme, propaganda ve mali yapılarını da feshetmesi gerekiyor.

Bu tarihi gelişme “Terörsüz Türkiye” için hayırlı olsun…