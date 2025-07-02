Evet, bu yazımızda “İstinaf mahkemesi ne kadar sürede karar verir?” sorusuna cevap vereceğiz.

Sorumuzun cevabına geçmeden evvel “istinaf” keli mesinin kelime anlamına değinmekte fayda görüyorum.

Arapça kökenli bir kelime olan “istinaf”ın kelime anlamı itibariyle “yeniden başlama ve baştan alma” anlamına gelmektedir. Türk hukuk sistemimizde istinaf, ilk derece mahkeme kararlarına karşı ikinci derece olarak başvurulan bir kanun yolu olup, bu yolun kullanılması halinde istinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinin kararlarını hukuka uygunluk açısından denetlemektedir.

TAMAMEN AKSİ BİR KARAR ÇIKABİLİR

Ayrıca istinaf kanun yolunda, Yargıtay incelemesi olan temyiz kanun yolundan farklı olarak, maddi gerçeklere ilişkin inceleme de yapılmaktadır. Başka bir deyişle istinaf mahkemesi gerektiğinde ilk derece mahkemesi gibi uyuşmazlığın içeriğine girerek maddi olay ları incelemekte ve gerekirse duruşma yaparak yerel mahkemenin tamamen aksine bir karar verebilmektedir. İstinaf incelemesi kapsamında yeniden yargılama yapılması ve yeni bir hüküm verilmesi de mümkündür. Böylelikle istinaf sebepleri bulunması halinde istinaf mahkemesi, yerel mahkemece verilen kararı düzeltebilir veya yerel mahkemenin aksine tamamen yeni bir hüküm kurabilir. Tahliye davaları yönünden örneksemek gerekirse, yerel mah kemece verilen tahliye kararları, istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak geçersiz hale gelebilmekte veya yerel mahkemece reddedilen davalar, yine istinaf incelemesi sonrası kabul edilerek tahliye kararına hükmedilebilmektedir.

NE KADAR SÜREDE KARAR ÇIKAR?

Bu kısa bilgilendirme sonrası gelelim “İstinaf mahkemesi ne kadar sürede karar verir?” sorusunun cevabına… Takdir edeceğiniz üzere bir bölgedeki nüfus yoğunluğu, taraflar arasındaki ihtilafların sayısına ve buna bağlı olarak dava dosyası yoğunluğuna da önemli derecede tesir etmektedir. Bu açıdan, Marma ra Bölgesi’ndeki yargı yoğunluğu diğer bölgelere nazaran, oldukça yüksek seviyededir. Yine nüfus yoğunluğuna bağlı olarak, davaların celse adedi artabilmekte ve ayrıca, iki celse arası bir kaç ayı bulabilen sürelere uzanabilmektedir.

Haliyle bu yoğunluk oranı, yerel ve istinaf mahkemelerinin nihai karar süresini uzatıp kısaltabilmektedir. Ülkemizde istinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri, hâlihazırda 17 bölgede görev yapmaktadır.

Alfabetik olarak sıralayacak olursak; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde Bölge Adliye Mahkemeleri yer almaktadır. İstanbul ilinde faaliyetini sürdürmekte olan hukuk büromuzda edindiğim kendi tecrübelerime göre, istinaf mahkemesi kararlarının, yaklaşık 3 ay ile 3 sene arasında değişen sürelerde ilan edildiğine şahadet ettiğimi söyleyebilirim.

Önemle belirtmek isterim ki, yerel mahkeme kararının istinafa tâbi olması başlı başına tahliyenin önüne geçmez ve yerel mah keme kararı istinafa taşınmış olsa dahi, tahliyenin sağlanması yine de mümkün olabilmektedir.

Zaman zaman aleyhine tahliye kararı verilen tarafın, hukuki prosedürü yeterince iyi bilmemesi veya süreci yönetememesi hâlinde, istinafa taşınan dosyalar yönünden de tahliye işlemini tamamlayıp, müvekkillerimize taşınmazlarının anah tarlarını teslim etme mutluluğunu yaşamıştık.

Bu yönüyle, liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuyla çalışmanın önemine değinmeme gerek yok sanırım.