Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda gerçekleştirilen turnuvayla tamamladı. Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.