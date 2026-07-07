Bazen onlarca cümle kurarak kaleme aldığınız bir metin yerine, kullandığınız bir tek fotoğraf karesi çok daha etkili bir anlatım dili oluşturabiliyor.

Rahmetli Başbakan Bülent Ecevit, 28 Eylül 1999 tarihinde Beyaz Saray Oval Ofis’te, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşürken bir fotoğraf karesi tartışmalara yol açtı. O tek kare fotoğrafta ABD Başkanı Clinton poposunu koltuğa yaslamış oturuyor, karşısında ise iki elini bağlamış Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ecevit ayakta bekliyor. O tek kare fotoğrafı çeken gazeteci Mustafa Abadan’ın belirttiğine göre; Ecevit ve Clinton şiir üzerine sohbet ediyorlar. Bu fotoğraf karesi o dönemde kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kimi çevreler Başbakan Ecevit’in duruşunu samimi bulurken, kimileri ise “siyasi bir eziklik” olarak yorumladı. ABD Başkanı Clinton’un karşısında bu görüntüyü veren Ecevit, şair ruhlu bir lider. Ancak, Beyaz Saray’da bir şair değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden bir lider görünümü vermeli ve dik durmalıydı.

ERDOĞAN FARKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül 2025 tarihinde ABD’ye bir resmi ziyarette bulundu. Erdoğan, Başkan Donald Trump tarafından Beyaz Saray’ın kapısında karşılandı. Liderler daha sonra Oval Ofis’e geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray Anı Defteri’ni imzaladı ve koltuktan kalkacağı sırada Başkan Turmp, bir hamle ile Erdoğan’ın oturduğu koltuğu iki eliyle çekip yardımcı oldu. Bu fotoğraf karesi, ABD Başkanı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’na verdiği önemi ve saygıyı ifade ediyordu.

GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ LİDER

Türk Devleti’nin tarihinde “Cihan İmparatorluğu” kodları yazılı. Türk Milleti’nin dışında, dünyada 16 devlet kuran bir başka millet yok. Devletler, güçlü liderlerin yönetiminde küresel güç haline gelebiliyorlar. Tarihte bunun örnekleri olduğu gibi, günümüzde de görebiliyoruz. Güçlü devletler ve liderlere saygı duyuluyor.

Bunun en açık örneğini Ankara’da başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde gördük. Erdoğan ve Trump’ın, samimi görüntüleri ekranlara ve objektiflere yansıdı. Zirve öncesi, Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Trump’ın, gazetecilerin sorularına cevap verirken; “Erdoğan’a büyük saygı duyuyorum. Putin de Erdoğan’a saygı duyuyor. Erdoğan ile olmak büyük şeref. Erdoğan davet etmese zirveye katılmazdım” sözleri dikkat çekiciydi. Küresel bir gücün liderinin, Erdoğan için söylediği bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü ve saygınlığını ifade ediyor.

ABD Başkanı Trump’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki karşılama töreninde 16 Türk Devleti bayraklarıyla temsil edildi. Savunma Bakanlığımız Mehteran ekibi karşılamada yer aldı. Bütün bunlar; “Tarihi geçmişimizi ve devlet geleneğimizi” yansıtan bir güç gösterisiydi. Muhalefetin sürekli eleştirdiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin görkemli yapısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de büyüklüğünü gösteriyor. Artık bir müze haline gelen Çankaya Köşkü, Türkiye Yüzyılında devletimizin gücünü yansıtmıyor.