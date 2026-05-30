Mahkemenin ‘“Mutlak Butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturdu. KILIÇDAROĞLU CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunurken, aynı saatlerde görevinden uzaklaştırılan eski Genel Başkan Özgür Özel ise Ankara Güven Park’ta taraftarlarına seslendi.

Atatürk’ün kurduğu asırlık CHP tarihinde ilk kez “iki başlı” yönetimle karşı karşıya kalarak bölündü. CHP, bundan sonra Özgür Özel ve onu destekleyenler ile Kemal Kılıçdaroğlu ve onu destekleyenlerin mücadelesine sahne olacak.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP 38. Kurultayı’nda yaşananlara, o günden sonra ortaya çıkan iddialara, yargıya taşınan dosyalara, kamuoyunda oluşan derin kuşkulara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa, ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse, milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa, o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir.”

“PAVYON MASALARINA MEZE EDİLDİ”

Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi’nde yaşanan olaylara da atıfta bulunarak; “Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla, kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti? Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım hesap” dedi.

Kılıçdaroğlu kimlerden hesap soracak, kimleri CHP’den ihraç edecek önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

“FETÖ” ÖZÜRÜ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki en dikkat çeken cümleler ise “FETÖ ÖZÜRÜ” ile ilgiliydi. 78 yaşında olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

“Ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam, sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinize, helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum.

“BENİ AFFEDİN”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı hatalardan dolayı özür diliyor ve yeni bir sayfa açıyor. Daha doğrusu CHP içinde yeni bir mücadeleyi başlatıyor. Karşı cephede bir zamanlar kendisi için gözyaşı döken Özgür Özel ve “Bizim ilişkimiz baba-oğul ilişkidir” dediği, İBB Başkanı yaptığı Ekrem İmamoğlu var.

“Sizde mi Brütüs!..”, “Sırtımdan hançerlediler” dediği rakipleri karşısında Kılıçdaroğlu mu galip gelecek, yoksa Özel-İmamoğlu cephesi mi? Zaman bunu gösterecek.

Şayet Kılıçdaroğlu, CHP’de bir temizlik hareketine başlayıp, Özel ve İmamoğlu yandaşlarını partiden ihraç etme yolunu seçerse, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi yeni pir parti kurma yolunu seçebilir.