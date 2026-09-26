Elazığsporlu taraftarlar, deplasmanda oynanacak olan Güzide Gebzespor maçı öncesi ayrılan bin 200 kişilik biletlerin tamamını tüketti.

Seza Çimento Elazığspor'a ayrılan bin 200 kişilik deplasman tribün biletlerinin tamamı maç gününden önce tükendi. Gakgoşlar sezonun ilk kapalı gişesini Kocaeli deplasmanında yapacak.

Elazığspor kulübünden yapılan açıklamada; 'Yarın Alaettin Kurt Stadyumu'nda Gebzespor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde, ek kontenjan dahil olmak üzere taraftarlarımıza ayrılan deplasman tribünündeki tüm biletler tükenmiştir. Bu nedenle maç günü deplasman tribünü bilet satışı yapılmayacaktır. Takımımızı deplasmanda yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran, desteğini bir kez daha gösteren büyük Elazığspor taraftarına teşekkür ediyoruz. Yarın Alaettin Kurt Stadyumu'nda, takımımızın mücadelesine hep birlikte güç katacak; bordo-beyaz sevdamızı tribünlerde tek yürek, tek ses olarak haykıracağız' denildi.