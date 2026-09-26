Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun' ifadelerini kullandı