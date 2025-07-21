Avrupa Parlementosu Sol Grup Üyesi Marc BOTENGA, AP Genel Kurulunda, İsrail’in Gazze’li Müslümanlara karşı uyguladığı vahşet ve ablukanın son zamanlarda giderek daha da kötüleştiği yönünde bir konuşma yaparken, AB Konseyi’ni temsil eden Polonya’nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka, etrafındakilerle şakalaşıp gülmeye başladı.

Bu durum milletvekilini çileden çıkardı ve Polonyalı Bakana dönüp, barut gibi patladı:

-Öncelikle Konseye gülmeyi kesmelerini rica ediyorum. Burada gülüyorsunuz. Biz ne kadar çok Filistinlinin öldüğünden, açlık çeken bir halktan konuşurken, siz burada gülüp şaka yapıyorsunuz. Bu hiç komik değil. Filistinliler de insandır ve siz utanmalısınız. Bu Avrupa Birliği için oldukça tipik bir durum. Filistinlilerin hayatına duyulan küçümseme. Çünkü, ah Gazze’deki durum kötüleşiyor diyerek bir konuşma yapmayı başardınız. Ancak neden kötüleştiğinden hiç bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail her türlü insani yardımı, yiyeceği ve hatta elektriği engelliyor. Bu ne anlama geliyor? Elektriğin yoksa, suyun tuzdan arındırılması da mümkün değil. Dolayısıyla içme suyun yok. İnsanlar, aileler, çocuklar içme suyu bulamıyor. Siz ise burada gülüyorsunuz. Bu nasıl oluyor Sayın Bakan? Lütfen bu nasıl olabilir? Bugün Avrupa Birliği’nin işbirliği ve Filistinlilerin hayatlarına duyduğu saygısızlık sona ermelidir. Çünkü bunun bedeli ağır olacak. Bunu size söz veriyorum.

Marc Etengo’nun sözleri Avrupa Birliği Parlamentosu’da yankılanırken, Polonyalı Bakanın suratında patlayan bir şamar oldu.

BİZİM MİLLETVEKİLLERİ NE YAPTI?

TBMM’de milletvekillerimiz ne yapıyor? İsrail’in zulmü karşısında, topyekün bir karar alabiliyorlar mı?İsrail’i telin mitingi yapabiliyorlar mı? Hayır…

Aktivistlerin gemisine hangi milletvekilimiz, sanatçımız, aydınımız, gazetecimiz, hacımız, hocamız bindi de İsrail’e teline gittik?

Avrupa Parlamentosu’nda GAZZE KATLİAMI’na karşı yürekli bir konuşma yapan Sol Grup Milletvekili MARC BOTENGA kadar cesaret gösteremedik.



HUTBE VERDİK SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIK

Biz ne yaptık, hutbe verdik, sosyal medyada paylaşım yapıp, tavsiyelerde bulunduk. İcraat var mı? Yok!..

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hocamız, bütün dünyanın gözleri önünde Gazze’de yaşanan vahşetin dayanılmaz hale geldiğini yazıyor, hepimizin bildiğini söylüyor, harekete geçilmesini istiyor. Bu işin ahireteki hesabını hatırlatıyor.

Saygıdeğer Hocam gelin önce siz öncülük edin. İslam ülkelerinin önde gelen alimlerini harekete geçirip, aksiyon almalarını sağlamada liderlik yapın.

İslam alimleri ve aydınlarının oluşturacağı konsey bütün İslam ülkelerinin yönetimlerine baskı yapıp, harekete geçmelerini sağlamalıdır.

İSLAM ÜLKELERİ İSRAİL’E KARŞI NELER YAPABİLİR?

————

- 63 İSLAM ÜLKESİ BLOK HALİNDE HAREKET EDERSE BÜYÜK GÜÇ OLUŞTURUR. İSLAM ÜLKELERİ, TERÖRİST İSRAİL DEVLETİ İLE HER TÜRLÜ DİPLOMATİK VE EKONOMİK İLİŞKİYİ DERHAL KESİP, İSRAİL’E BASKI UYGULAMALIDIR. ÇÜNKÜ BU SİYONİSTLERİN DİNİ İMANI PARADIR.

- BM, İSRAİL’E DÖZÜNÜ GEÇİRMEKTEN, FİİLİ OLARAK HAREKETE GEÇMEKTEN ACİZ HALE GELMİŞTİR. İSLAM ÜLKELERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜYELİĞİNDEN AYRILIP, İSLAM BİRLİĞİ TEŞKİLATI BÜNYESİNDE KENETLENMELİDİR.

- 63 İSLAM ÜLKESİ KENDİ ARALARINDA BİR EKONOMİK TEŞKİLAT KURMALIDIR.

- İSLAM ÜLKELERİ, NATO GİBİ ORTAK BİR ASKERİ VE SAVUNMA TEŞKİLATI OLUŞTURMALIDIR.

Ama ne yazık ki, kralların ve çoğu liderin bunu yapmaya yürekleri ve imanları yok. TAHT İKBALLERİ VE KORKULARI VAR…

Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD Başkanı Trump’ın emrini derhal yerine getirip 3,2 milyar doları sözde yatırım diyerek, AMERİKA’ya bağışta bulundu.

Bu paralar, Amerika tarafından İSRAİL’e silah olarak gönderildi.

Onlar da bu silahlarla GAZZELİ MÜSLÜMANLARI katlediyorlar.

ABD, İsrail’e sürekli silah yardımı yapıyor. Trump’s verilen paranın

yüzde birini FİLİSTİN’E VE GAZZE’ye verdiler mi?

Amerika’da SİYONİST LOBİSİ seçimlerde Başkan adaylarını parayla satın alıyorlar.

Petrol Zengin’i Müslüman ülkeler de İSLAM LOBİSİ kursun, onlar da ABD’deki yönetimin arkasındaki güç olsunlar.

Ancak ne gezer, Müslüman sermayesi İNGİLTERE’de, AVRUPA’da, AMERİKA’da

FUTBOL KULÜBÜ, AVM ve şirket SATIN ALMAKTAN, siyonist yapıya sponsor olmaktan öteye

gitmiyor.

Türkiye’nin bütün aydınları, sanatçıları, hocaları, alimleri kenetlenip, İSRAİL’i kınayan bir toplumsal gösteri yapabiliyorlar mı?

Bu eylemler Önce İNANÇ, sonra YÜREK istiyor.

Ben de dahil, Eski Diyanet İşleri Başkanı Saygıdeğer Mehmet Görmez Hocam ve diğerleri, bizler, biz Müslümanlar ancak konuşmaktan, birbirimize tavsiye vermekten, Gazzeli Müslümanlara acımaktan öteye gidemiyoruz.

Hepimize gerçekten yazıklar olsun!..