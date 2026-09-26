Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fatma Betül Sayan Kaya neden görevlerinden affını istedi? İşte kararın arka planındaki iddialar

Bakanlık düğmeye bastı! Sahte yorum ve beğeni satanlar yandı!

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Malatya Yeşilyurt Spor, Adanaspor'u 8-0 mağlup etti

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.