Afrika pazarı değerli bir pazar. Bu pazara girebilmek için güvenli bir şekilde, gerekli izinler alınıp ve resmi çalışmalar yapılarak ihracat altyapısına hazır bir sistem oluşturulmuş, değerlendirmek KOBİ’lerimize kalmış...

Afrika fırsatlar bölgesi. Elbette değerlendirebilene. Afrika Türkiye için hep ilgi çekici ve bilinmezlerle dolu bir ülke olmuştur. Afrika’nın ticari olarak yoğun ithalatçı bir ülke ol ması ekonomimiz ve KOBİ’ler açısından daha çok önem taşıyor. Son dönemde de ilgi oldukça arttı.

İhracat yapmak isteyen birçok KOBİ pazar, yol, yöntem, süreç ler konusunda çekiniyor. Bu konuda destek olan gerek şirketler gerekse resmi kurumlar var. Afrika’ya ihracat konusunda Ekonomi Bakanlığı’mızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) raporları var.

Bunları bulup okuya bilirsiniz. Bunları değerlendirerek, sektörünüzün ne kadar uygun olduğu ve izlenecek yok bulunabilir. Raporlara göre Afrika inşaat malzemesinden süs bitkisine, medikal malzemeden gıdaya, tekstile, plastik ürünlerden, yapı kimyasallarına kadar birçok ürünün ithalatçısı ve bunları ağırlıklı olarak Avrupa veya Çin’ den alıyor. Belki Avrupalı ihracatçı da Türkiye’den alıp Afrika’ya satıyor.

Afrika büyük bir pazar. Ticaret ataşelikleri de bu konuda destek vermek üzere kurulmuş birimler malum.

AFRİKA ÖNEMLİ

TİM verilerine göre; Türkiye 2024 yılında 56 Afrika ülkesine ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Afrika’ya yapılan satışlar, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7,4’ünü oluşturdu,

19 milyar 419 milyon 425 bin dolara ulaştı. Bu rakamların artması ekonomimiz ve KOBİ’ler için elbette çok iyi olur. İhracat potansiyelimiz zaten var. Dünya durmuyor ticaretini artırmak için çalışıyor. Türkler de durmuyor yeni yollar, modeller, potansiyeli değerlendirme alternatifleri arıyor. -Afrika’ya ihracat yapmak, Afrika’ya açılmak isteyen firmaların sistemi incelemesini ve değerlendirmesini öneririm.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın her fırsatta anlattığı Tica ret Bakanlığı’mızın çok önemli destekleri de var bu konuda. Belki bunlar da firmalarca çok incelenmedi, tam olarak bilinmiyor. Afrika pazarı değerli bir pazar. Bu pazara girebilmek için güvenli bir şekilde, gerekli izinler alınıp ve resmi çalışmalar yapılarak ihracat altyapısına hazır bir sistem oluşturulmuş, de ğerlendirmek KOBİ’lerimize kalmış. Daha fazla bilgi isteyenler bana ulaşabilirler.

Sözün özü; Ülkemizin Afrika pazarında daha hızlı ve etkin olması gerekiyor. Kazan kazan modeli burası için uygun. Takdir, ihracat potansiyeli olan KOBİ’lerimizin. KOBİ’leri bekliyoruz. Not: Bu yazı yazarı tarafından organik zeka ile yazılan özgün bir yazıdır.