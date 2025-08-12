Gazze’deki, İsrail ablukasını kıracak ve soykırıma dur diyecek cesur yürekler aranıyor!..

Ey İslam ülkelerinin yöneticileri ve kralları!.. Sizler saltanat şehvetiyle, koltuklarınıza sımsıkı sarılırken ve Gazze’deki soykırımı bir bilgisayar oyunu gibi seyrederken, İsrail Ordusu, bebekleri katletmeye devam ediyor. Neden harekete geçmiyorsunuz?

Uluslararası hukuku ayaklar altına alıp çiğneyen barbar İsrail Devleti ve bu devletin savaş suçlusu eli kanlı Başbakanı Netanyahu ve hükümeti, 7 Ekim 2023’ten bu yana, Gazzeli Filistinlilere karşı tarihte görülmemiş bir soykırımı en vahşi ve en acımasız şekilde sürdürüyor. Kendilerini sözde “Seçilmiş varlıklar” olarak gören bu Siyonist zihniyet, kendinden olmayanları adeta bir böcek gibi görüp, ezmek istiyor. Doğmamış bebekleri anne karnında kurşunlamaktan, insanları açlığa mahkum edip öldürmekten çılgınca bir zevk alıyorlar. Bunu yapanlara insan denir mi?



İsrail askerlerinin son iki yılda katlettiği, Gazzelilerin sayısının 60 bini aştığı belirtiliyor. Ancak gerçek rakamın bunun çok çok üzerinde olduğu kesin. Onbinlerce ton bombanın harabeye çevirdiği Gazze’de enkaz altında kaç Gazzelinin cesedi var bilinmiyor. Bu soykırımda İsrail’in en büyük hamisi olan ABD yönetimi ve Başkan Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor. Bebek katillerinin ve savaş suçlularının hamilerine barış ödülü verilebilir mi?



Birlemiş Milletler Teşkilatı, uluslararası kuruluşlar, ABD ve Başkan Trump ve ne yazık ki; İslam ülkeleri İsrail’in işlediği vahşeti kınamaktan başka bir şey yapmıyor. Gazze’de olanları adeta bir bilgisayar oyunu gibi sadece seyrediyor. Gazze’de yapılanların yüzde birini, Filistinliler İsrail’e yapsaydı, başta ABD olmak üzere, Avrupa Birliği ve sözde dünyanın medeni devletleri bunu yapanların başına akbabalar gibi üşüşürlerdi.



Ey İsrail Devleti!.. Ey Netanyahu!.. Filistin Halkını katlediyorsun ama, onların özgürlük inancını ve geleceğini asla yok edemeyeceksin!.. Tüm dünya milletleri sizden tiksiniyor..

ABLUKAYI KIRMAK İÇİN 50 GEMİ YOLA ÇIKACAK

İslam ülkelerinin yöneticileri ve kralları sizler saltanat şehvetiyle, koltuklarınıza sımsıkı sarılmaya devam ederken, İsrail Ordusu, Gazze’de bebekleri katletmeye devam ediyor. İslam Dünyasından, Gazze’deki, İsrail ablukasını kıracak, katliama dur diyecek cesur yürekler aranıyor!..

Dört sivil organizasyonun birleşiminden Global Sumut Flotilla isimli bir üst çatı oluşturuldu. Global Sumud Flotilla organizasyonu yaklaşık 50 gemiyle “Gazze’ye ulaşılamaz” algısını kırmak için yola çıkacak. Özgürlük Filosu, Sumud Konvoyu, Global March to Gaza Hareketi ve Sumud Nusantara’nın oluşturduğu ekip, bu ay sonu yola koyulacak. Madleen, Hanzala gemilerindeki ünlü isimlerin yer alacağı eyleme, ülkemizden de başvuru alınıyor. 10 bine ulaşan başvurusu sayısı, hafta sonu isim isim netleşecek. Bu sivil organizasyon, dünyanın her ülkesinden seferber olup Ağustos sonunda veya Eylül başında Gazze'deki ablukayı kırmak için 44 ülkeden 50’ye yakın gemiyle yola çıkacak. 44 ülkeden 50’ye yakın gemi Gazze’ye gidecek. Avrupa'dan yola çıkacak gemilerle, deniz yoluyla yapılan en büyük eyleme imza atılacak. Bu önemli eylem, aynı zamanda karadan yapılacak eylemlerle desteklenecek.



Gazze için yüreğini ortaya koyacak olanlar bu organizasyona başvurabilirler.

