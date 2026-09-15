Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve sprint çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda isabetli pas ve top kapma oyununa geçildi. Minyatür kalelerden kurulu alanda yapılan maçın ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla kırmızı-siyahlı ekip idmanı tamamladı.

Yaklaşık olarak 1 buçuk saat süren çalışmalarda Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.