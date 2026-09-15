Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü ziyareti kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü temasları kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Fidan ayrıca mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti.