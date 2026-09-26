Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinde dikkat çeken bir karar aldı.
SPK’nın 2026/65 sayılı bülteninde yer alan karara göre, OZATD pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
Kurulun kararında suç duyurusuna konu edilen isimler şöyle sıralandı:
- İbrahim Bekçi
- Ethem Umut Beytorun
- Erdin Özel
- Haldun Saffet İnal
- Bülent Uygun
- Emre Tezmen
- Emir Münir Sarpyener
- Kadir Boy
- Kerem Alkin
- Gül Ayşe Çolak
- Abdülkadir Özkan
11 kişiye 2 yıl işlem yasağı
SPK, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunun yanı sıra 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına da karar verdi.
Karar kapsamında ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
Kurulun kararında 5 kişinin ise işlem yasağı süresi boyunca sahip oldukları tüm lisansların iptal edilmesine hükmedildi.
SPK incelemeleri sürüyor
Sermaye Piyasası Kurulu, son dönemde pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemelerini sürdürüyor. Kurulun tespitleri doğrultusunda piyasa bozucu işlemler ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık iddiaları hakkında idari yaptırımların yanı sıra gerekli durumlarda adli makamlara suç duyurusunda bulunuluyor.
Özata Denizcilik pay piyasasına ilişkin son karar da SPK’nın 2026/65 sayılı bülteninde yayımlanan düzenlemeler arasında yer aldı.