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Özata Denizcilik pay piyasasına ilişkin son karar da SPK’nın 2026/65 sayılı bülteninde yayımlanan düzenlemeler arasında yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, son dönemde pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemelerini sürdürüyor. Kurulun tespitleri doğrultusunda piyasa bozucu işlemler ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık iddiaları hakkında idari yaptırımların yanı sıra gerekli durumlarda adli makamlara suç duyurusunda bulunuluyor.

Kurulun kararında 5 kişinin ise işlem yasağı süresi boyunca sahip oldukları tüm lisansların iptal edilmesine hükmedildi.

Karar kapsamında ayrıca Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ’ye OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.

SPK, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunun yanı sıra 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına da karar verdi.

Kurulun kararında suç duyurusuna konu edilen isimler şöyle sıralandı:

SPK’nın 2026/65 sayılı bülteninde yer alan karara göre, OZATD pay piyasasındaki işlemleri nedeniyle 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinde dikkat çeken bir karar aldı.

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