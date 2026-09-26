İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen dosyada operasyonların kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Sermaye piyasalarında bazı hisselerde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri ve yatırım fonları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında şirket yöneticileri, portföy yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Tutuklu sayısı 51'e yükseldi

Soruşturmanın son aşamasında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi. Böylece dosya kapsamında tutuklananların toplam sayısı 51'e çıktı.

Soruşturmanın önceki dalgalarında Pusula, Tera, Hedef ve bağlantılı şirketlerde görev yapan çok sayıda yönetici ve çalışan tutuklanmıştı.

İlk dikkat çeken tutuklama, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında verilmişti. Ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gibi isimler tutuklandı.

131 yatırım fonu tasfiye sürecinde

Soruşturmanın finansal boyutunda en önemli gelişmelerden biri de yatırım fonlarına ilişkin alınan karar oldu.

SPK tarafından Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonu alım-satım işlemlerine kapatılarak tasfiye sürecine alındı.

Tasfiye işlemlerinin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüleceği ve sürecin yaklaşık altı ay sürmesinin planlandığı bildirildi.

Söz konusu 131 fonda, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu açıklandı.

Yaklaşık 750 milyon TL'lik nakit varlığa tedbir

Soruşturmanın mali ayağında yüz milyonlarca liralık nakit varlık için de tedbir uygulandı.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre;

Fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL donduruldu.

Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 105 milyon TL için el koyma tedbiri uygulandı.

Tera Portföy üzerinden transfer edilmek istendiği belirtilen 257 milyon TLye el konuldu.

Bu üç kalemde tedbir uygulanan nakit tutarın toplamı yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

5 lüks otomobile el konuldu

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Muhammed Yarız'ın araçlarıyla ilgili alınan tedbirler oldu.

Yarız'a ait olduğu belirtilen;

Audi Q8,

McLaren 750S Coupe,

Mercedes-Benz S 580 Maybach,

Bentley Continental GT Speed,

Rolls-Royce Cullinan

olmak üzere toplam 5 lüks otomobile el koyma kararı uygulandı.

Araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre araçların 7 ve 8 Eylül tarihlerinde dört farklı kişiye devredildiği, bu devirlerin karşılığında Yarız'ın hesabına "taşıt satış bedeli" açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İki özel jet ve bir yata da tedbir

Soruşturma kapsamında hava ve deniz araçları da tedbir kapsamına alındı.

Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'le bağlantılı olduğu belirtilen iki Bombardier özel jet ile Serdar Turhan'la bağlantılı olduğu belirtilen 2026 model Benetti Oasis 34M "LORETA" isimli lüks yata el koyma tedbiri uygulandı.

İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar TL seviyesinde olduğu değerlendirildi.

25 Eylül'de yeni operasyon: 6 kişi gözaltında

Soruşturmanın 25 Eylül'deki son operasyonunda ise Pusula Holding'in "kapalı fon" sistemiyle bağlantılı olduğu belirtilen kişilere yönelik yeni bir adım atıldı.

MASAK raporları ve ön incelemeler kapsamında sistemde işlem gerçekleştirdiği belirtilen toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 5'i hakkında daha önce adli işlem yapıldığı, kalan 7 kişi için ise gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Şüphelilerden 6'sı yakalanırken bir kişinin firari olduğu ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan isimler arasında Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf bulunuyor.

Şirketlerin tamamına el konulduğu doğrulanmadı

Soruşturmayla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şirketlere yönelik tedbirlerin niteliği.

Mevcut bilgilerde Pusula, Tera, Hedef veya diğer şirketlerin tamamına el konulduğuna ya da şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığına ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmadığı belirtiliyor.

Bunun yerine bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler uygulandığı aktarılıyor.

Tedbir kapsamında adı geçen şirketler arasında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul yer alıyor.

Soruşturmada son tablo

26 Eylül sabahı itibarıyla soruşturmadaki tablo şöyle:

51 kişi tutuklu.

131 yatırım fonu tasfiye sürecinde.

455 bin 758 tekil yatırımcı tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunuyor.

Yaklaşık 750 milyon TL'lik nakit varlık için tedbir uygulandı.

5 lüks otomobile el konuldu.

2 özel jet ve 1 lüks yat tedbir kapsamına alındı.

Soruşturmanın yeni operasyonlarla genişleyip genişlemeyeceği ve son gözaltına alınan şüpheliler hakkında nasıl bir adli süreç yürütüleceği önümüzdeki günlerde netleşecek.