Çin merkezli PDD Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Temu’nun sözcüsü, baskın sırasında ofiste bulunan bilgisayarlara el konulduğunu açıkladı.

Temu Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk makamlarıyla tam iş birliği içinde hareket edeceklerini belirterek, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesine destek vereceklerini ifade etti.

Baskının gerekçesine ve soruşturmanın kapsamına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkili kurumlardan gelecek detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği makamları Çin devletinin şirkete haksız sübvansiyon sağladığı şüphesiyle geçen ay Temu'nun Dublin'deki Avrupa merkezine baskın düzenlemişti.