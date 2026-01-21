Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Kurulu için kendisine yaptığı davete ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, kurul çalışmalarına bizzat katılmayacağını, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer alacağını açıkladı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın davetinin hatırlatılması üzerine, “Gazze Barış Kurulu’nda Türkiye adına Hakan Bey katılacak” dedi.

Erdoğan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin sürece diplomatik düzeyde güçlü katkı sunacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kurulda yer almasının, Türkiye’nin barış ve istikrar odaklı yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirtti.